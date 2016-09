O svých chlapech nemluvím kvůli dětem, prozradila Kate Hudsonová

„Důvod, proč nemluvím o ničem takovém, je, že mám děti. Lidé se na to ptají, jako by platilo: ‚Je to opravdu zdravé veřejně mluvit o tom, s kým randím nebo nerandím, když mám doma teenagera.‘ Ryder už umí číst a také slyší! Nehodlám se do tohoto nechat vtáhnout, dokud nepotkám někoho v životě tak důležitého, že ho představím svým dětem,“ vysvětlila Hudsonová v rozhovoru pro magazín Marie Claire.

Dcera Goldie Hawnové se rozešla se zpěvákem kapely Muse Mattem Bellamym, s nímž byla i zasnoubená, před dvěma roky. Konec vztahu ji prý naučil, že umět odpouštět je nejdůležitější.

„Myslím, že odpuštění je největší věcí v té situaci. Každý rád ukazuje prstem. Když jste ale člověk, který přejímá svou zodpovědnost a svůj podíl v té věci, pak máte mnohem větší šanci si udržet hezký vztah. Také to znamená, že dospějete. Spousta lidí ale nechce dozrát, protože to není příjemné,“ dodala.

Herečka má s hudebníkem Mattem Bellamym pětiletého Binghama a s bývalým manželem Chrisem Robinsonem dvanáctiletého Rydera.