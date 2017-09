John Legend: Díky umělému oplodnění jsme si se ženou mnohem blíž

„Mít dítě je obrovská výzva. Pro pár je to něco naprosto nového. A projít si celým procesem umělého oplodnění není lehké, ale velmi vás to jako pár posílí. Vznikne mezi vámi velké pouto. Pak jste si jistí, že spolu už zvládnete všechno,“ sdělil Legend pro magazín Cosmopolitan.

O dítě se přirozenou cestou s manželkou snažili několik let. Po konzultaci s lékaři pak zvolili umělé oplodnění.

„Kdo to nezažil, těžko pochopí, jak těžké je smířit se s tím, že nemůžete dítě počít přirozenou cestou. Toužíte po tom, aby vše probíhalo bez problémů a přirozeně. Ale občas se zkrátka stane, že to nejde. Díky bohu za to, že žijeme v moderní době, kdy je umělé oplodnění možné,“ pokračoval muzikant.

S Chrissy teď chtějí druhé dítě. Znovu tedy budou muset přistoupit k umělému oplodnění. Když tento proces podstupovali poprvé, vybrali si, že by chtěli zavést holčičí embryo. To se ujalo a Chrissy porodila holčičku. Nyní by chtěli chlapce, takže si opět budou vybírat embryo.

„Všechno s manželkou probíráme společně. Jsme ten pár, který dělá společná rozhodnutí. Nejsme jeden k druhému sobečtí. Nyní podporuji Chrissy v jejím rozhodnutí, že už nechce pít alkohol. Stojím za ní. Nic na světě si nepřeji víc, než aby byla moje žena šťastná a šťastná byla i moje dcera,“ dodal.