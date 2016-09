VIDEO: Žena se vzácným onemocněním se po operaci poprvé cítí krásná

Jennifer, původem z amerického města Huron, odletěla do New Yorku, kde ji operoval tým specialistů. Ti odebrali zdravou tkáň, která se ujala na nafukovacích balóncích na ženině obličeji a implantovali ji na místa, kde jí odebrali postiženou tkáň.

Ačkoli po operaci vše vypadalo dobře a Jennifer z nemocnice odjížděla bez vážnějších komplikací, po pár dnech se něco zvrtlo. Její tělo totiž tkáň nepřijímalo dobře, ačkoli pocházela z jejího vlastního těla a kůže pomalu začala odumírat.

„Bylo strašné dívat se každý den na svou kůži na obličeji, která normálně uhnívala. Měla jsem obrovský strach, že se všechno ještě zhorší a já se svého trápení snad nikdy nezbavím,“ svěřila se žena.

Musela tedy prodělat další zákroky, během kterých se lékaři snažili dát všechno do pořádku. Zatím to vypadá, že se vše vyvíjí dobře. Ačkoli jizvy v obličeji jsou ještě hodně znatelné a začervenání se zdá být o trochu horší než předtím, Jennifer už nemá nebezpečná krvácivá místa a je mimo ohrožení života.

Nyní by měly přijít na řadu už jen menší zákroky, při kterých se lékaři pokusí jizvy zesvětlit a zjemnit a budou Jennifer rekonstruovat nos, aby její obličej vypadal co nejlépe. „Jsem tak šťastná, že je to všechno za mnou. Že už nemám na obličeji balonky a nemusím mít strach, že se mohu kdykoli během noci probudit a začít krvácet a třeba i zemřít,“ dodala.

Její manžel je jí velkou oporou a stejně tak i zbytek rodiny. Naštěstí vedle sebe nemá nikoho, kdo by se jí nějak posmíval, ačkoli narážky neznámých lidí byly někdy hodně kruté. Přesto se už těší, až bude vypadat jako ostatní a beze studu povede dcery do školy.