Rozvíjejte řeč svého dítěte. Pomůžete mu tím uspět ve škole i práci

Jak mluvíme, může doslova ovlivňovat i to, jak myslíme. A bezpochyby to ovlivňuje způsob, jakým na nás nahlíží okolí. Osoby s bohatou slovní zásobou, správnou výslovností i gramatikou vnímají lidé jinak než osobu s omezeným slovníkem trousící na půl pusy vulgarismy za každým druhým slovem.



Vývoj řeči u dětí Do 1 roku: Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Vyslovuje písmena M, B, P, A, E, I, O, U, D, T, N, J.

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Vyslovuje písmena M, B, P, A, E, I, O, U, D, T, N, J. Do 2 let: Dítě tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozšiřuje svou slovní zásobu. Vyslovuje K, G, H, CH, OU, AU, V, F.

Dítě tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozšiřuje svou slovní zásobu. Vyslovuje K, G, H, CH, OU, AU, V, F. Do 3 let: Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", získává nové kvality slovní zásoby. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Musí zvládnout D, T, N, L, Bě, Pě, Mě, Vě.

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", získává nové kvality slovní zásoby. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. Musí zvládnout D, T, N, L, Bě, Pě, Mě, Vě. 4 roky: Dochází ke zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí již vyprávět, chápe děje. Dokončuje se správná výslovnost Ď, Ť, Ň a začíná vývoj Č, Š, Ž.

Dochází ke zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí již vyprávět, chápe děje. Dokončuje se správná výslovnost Ď, Ť, Ň a začíná vývoj Č, Š, Ž. Do 6 let: Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Vyslovuje C, S, Z, R, Ř a zvládá kombinaci Č, Š, Ž a C, S, Z.

Zdroj: SZÚ



Děti se učí mluvit v nejranějších letech života a zásadní roli v tomto procesu samozřejmě hrají rodiče nebo jiné pečující osoby. Podle vědců vnímá dítě již v prenatálním stadiu některé zvuky zvnějšku a naučí se rozpoznávat hlasy rodičů stejně jako melodii a typické tóny jazyka, kterým mluví. Po narození pak začne jako houba nasávat všechny zvuky kolem sebe, učí se jim porozumět a později se je bude snažit napodobit. Nejprve broukáním a žvatláním, později začne tvořit první slova.



„Rodiče nejenže mohou, ale musí rozvíjet řeč dítěte. Ať už to dělají vědomě, či nevědomě, je to součást celkového vývoje dítěte a opominou-li se tím zabývat, dítě poškodí. Vzniklý handicap bude dítě v budoucnu velmi obtížně kompenzovat,“ říká logopedka a speciální pedagožka Jana Kycltová Bezděková a pokračuje: „Neuvědomí-li si rodiče důležitost správného rozvíjení řečových dovedností, nepřímo tím ovlivní také další oblasti psychomotorického vývoje dítěte, do budoucna také jeho sebevědomí, sebepojetí a začlenění do společnosti vůbec.“ Schopnost vyjádřit se může ovlivnit to, jaký bude mít dítě prospěch ve škole, jak bude zvládat navazovat kamarádské vztahy, ale třeba i jeho vyhlídky na získání zaměstnání.



A jak tedy dítě ve správné mluvě podporovat? Zásadní je samozřejmě mluvit, aby mělo odkud čerpat slovní zásobu, výslovnost a další informace o jazyce. Odbornice doporučuje dětem od malička popisovat, co vidíte, co slyšíte, co děláte, co vás zajímá nebo třeba komentovat dění okolo vás. Radí také neopomíjet říkanky, rýmovačky, písničky a předčítání. „Dítě má tak možnost naslouchat, opakovat a pak i samostatně zkoušet, jak řeč jako komunikační prostředek funguje,“ podotýká logopedka, která s tématem brzy vystoupí i na konferenci Capard 2017 v Praze.



Záleží na kvalitě

Kromě času stráveného mluvením je třeba, aby se rodič zaměřil i na kvalitu své vlastní řeči. Jak jste na tom s výslovností, nebo třeba s používáním sprostých slov? „Pokud o způsobu své mluvy někdo pochybuje, měl by to konzultovat s logopedem. Také není špatné se nechat nahrát, nejlépe když o tom nevím. Jak budu na dítě mluvit, tak se to naučí a bude později řeč používat a to samozřejmě i obsahově,“ připomíná Jana Kycltová Bezděková.



Zapomeňte na šišlání, ať už vám miminko připadá seberoztomilejší. A totéž vysvětlete i tetičkám a babičkám a dalším osobám, se kterými dítě tráví čas. Na dítě je ideální mluvit se správnou artikulací a přirozenou intonací, spíše pomaleji a bez křiku, radí logopedka s tím, že roli samozřejmě hraje i věk dítěte.



Rodiče by také měli věnovat pozornost tomu, jak jejich děti mluví, dávat jim příležitost mluvit, popisovat, převyprávět říkanku nebo příběh a vyjadřovat své pocity. Dítě tak v řeči podporují a zároveň si udělají obrázek o tom, jak je na tom s artikulací, slovní zásobou i větnou konstrukcí.



Kdy jde o poruchu řeči?

Rodiče nejčastěji trápí, že jejich děti špatně vyslovují některé hlásky, což však podle logopedky většinou bývá pořádku a odpovídá to jeho fyziologickému vývoji (viz tabulka). Mezi třetím a čtvrtým rokem také může u dítěte docházet k dočasnému zadrhávání. Většinou bývá způsobeno tím, že dítě již zná hodně slov, ale všechny ještě nedokáže vyslovit tak, jak by chtělo. Se zlepšením artikulace zadrhávání většinou zase zmizí.



„Poruch řeči je několik typů, a pokud vznikne podezření na rozvoj některé z nich, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Nejčastěji se však jedná o to, že dítě neumí v určitém věku používat některé hlásky, což je zcela běžné a odpovídá to jeho fyziologickému vývoji. Pokud je u dítěte zahájena logopedická péče, jsou rodiče instruováni, jak cíleně oslabené oblasti řeči rozvíjet. Jinak postupujeme např. u vývojových poruch, jinak u poruch plynulosti řeči, jinak u poruch artikulace,“ popisuje Jana Kycltová Bezděková.



Níže najdete přehled nejčastějších poruch řeči, neuvádíme ty, které jsou způsobeny úrazy nebo nemocemi.



Opožděný vývoj řeči

Pokud dítě nemluví ve třech letech vůbec, nebo pouze v jednotlivých slovech, pak by měli rodiče vyhledat odbornou pomoc. Velmi záleží na tom, jestli lékaři odhalí příčinu opožděného vývoje řeči, jinak jde většinou pouze o dočasný stav (dítě nemá žádné další zdravotní problémy).Opožděný vývoj řeči mají i děti se sluchovými vadami, s poruchami mluvidel, s poruchami centrální nervové soustavy nebo s nedostatečnými rozumovými schopnostmi, u všech skupin se liší způsob i výsledky léčby a vyžadují taktéž odbornou péči.



Porucha artikulace (patlavost)

„Pokud se jedná o poruchu artikulace (dyslalii), je možné začít nácvik ve chvíli, kdy je dítě zralé na spolupráci s logopedem a to většinou bývá kolem čtvrtého roku života dítěte. V komplikovaných případech je však logopedická péče zahájena i dříve, je tedy potřeba každý případ posuzovat individuálně,“ vysvětluje Jana Kycltová Bezděková s tím, že by se rodiče měli v první řadě poradit s dětským lékařem, který jejich dítě zná.



Koktavost

Projevuje se poprvé někdy mezi třetím a čtvrtým rokem. Většina dětí v této vývojové fázi svou řeč opakuje, ale rodiče by měli zpozornět, pokud dítě opakuje spíše jednotlivé slabiky než jednotlivá slova a větné celky. Koktání se často projeví i při nástupu do školy, výjimečně pak později, např. v pubertě. Koktaví lidé pociťují při mluvení velké vypětí, ale koktání se nemusí projevovat při zpěvu, šeptání nebo samomluvě. Koktavost je vždy nutné co nejdříve řešit s odborníky a být k takovým dětem trpělivý, chránit je před výsměchem a snažit se je zapojovat do běžných činností s ostatními dětmi.



Breptavost

Breptavé dítě mluví velmi rychle a nedbalou artikulací, takže mu nejde rozumět. Na rozdíl od koktavosti nepůsobí breptavost dětem příliš potíží a je zvládnutelná vůlí. Příčinou je většinou špatný mluvní vzor např. od sourozenců nebo rodičů.



Selektivní mutizmus

Často se týká stydlivých dětí, ale není to pravidlem. Dítě za určitých situací nebo okolností „ztratí řeč“, může se tak dít třeba ve škole nebo celkově na veřejnosti apod. Je vhodné tento problém konzultovat např. s psychologem, který pomůže rodičům odhalit příčinu zablokování řeči u dítěte v určitých situacích. Zároveň odborníci doporučují dítě k mluvení nenutit a jeho mlčenlivosti si zdánlivě nevšímat.