Víme, jak přimějete děti všeho věku jíst zeleninu. Začněte v těhotenství

Odborníci se shodují v tom, že přínos čerstvé i vařené zeleniny v jídelníčku je nenahraditelný. Docent Richard Rosenkranz z Kansaské státní univerzity se proto zaměřil na to, jaké taktiky by měli rodiče volit pro různé věkové skupiny dětí.

„Při výběru jídla jde vždy o mnohem víc, než o jedno jídlo tady a teď. Vždycky pohlížejte na jídlo v širších souvislostech,“ radí rodičům Rosenkranz a nabízí následující tipy.



Těhotenství Začněte již v prenatálním stadiu

Chytří rodiče mohou začít tužit zdraví svých potomků ještě ve chvíli, kdy nemohou odporovat. Pokusy na laboratorních myších dokazují, že složení stravy těhotné matky má vliv na to, jak na stravu reaguje její potomek.



Těhotným ženám se obecně doporučuje vyvážený jídelníček bohatý na zeleninu, ovoce a čerstvé ryby. Zapomínat by neměly ani na dostatečný přísun kyseliny listové ideálně ze zelených druhů zeleniny jako je listový špenát, mangold, růžičková kapusta nebo brokolice. Dítě si tak již ve fázi embrya přivykne na hořké polyfenoly třeba v kapustě, takže na ně bude pozitivněji reagovat při zavádění příkrmů.



„Během těhotenství embryo a následně plod získává informace z okolního světa,“ vysvětluje Rosenkanz. „Matky tak mohou dítě začít připravovat na jídla, která by si přály, aby jedly, ještě před porodem samotným.“



Batolata Nevšímejte si ksichtíků, ale vlastního talíře

Dalším milníkem při vytváření jídelních návyků je doba zavádění prvních příkrmů, kdy dítě poprvé ochutná něco jiného než mateřské mléko. Odborníci radí nedělat si příliš hlavu s tím, jak se přitom děti tváří, výraz jejich tváře nutně neodpovídá jejich pocitům z daného jídla. Řiďte se raději tím, jak ochotné dítě je danou potravinu zkonzumovat a nenechte se odradit. Některé zdroje uvádí, že malé děti potřebují ochutnat potravinu až třináctkrát, než vůbec zjistí, jestli jim chutná, nebo ne. Zeleninu proto vytrvale dítěti připravujte a mějte radost i z dílčích úspěchů, jako je spolknutí několik málo soust.



Již kolem šestého měsíce věku si děti podle odborníků všímají, co jedí jejich rodiče a poznají, co je součástí jejich běžné diety. Pokud tedy doma servírujete brokolici a mrkev pouze svému batoleti, ale u vás na talíři se nikdy neobjeví, dítě se do ní asi nebude pouštět zrovna s nadšením. Kdyby byla tak dobrá, jak tvrdíte, tak byste si ji přeci dali také.



Pro začátek rodiče často volí sladší zeleninu jako je mrkev, dýně nebo sladký hrášek. Zpočátku si chtějí děti nové jídlo osahat, promnout v rukách, očichat. Nechte je zeleninu objevovat bez okřikování, budou pak mít větší odvahu strčit si ji i do úst.



Školáci Hravé vaření s jejich přispěním

Ve školním věku zaručeně pobavíte své děti vytvářením nejrůznějších obličejíčků, zvířátek, lodí nebo aut z kousků zeleniny na talíři. Dítě můžete do přípravy samotné začít zapojovat, dozví se tak mnohem víc o vaření a zdravém životním stylu než ze sebedelších přednášek rodičů a učitelů.



Odborníci doporučují děti zaangažovat již v nákupu a volbě receptu - bavte se s dětmi o lokálních a sezónních potravinách, nechte je navrhnout, jakou zeleninu by koupily a jakým způsobem by ji připravily ony. Různé druhy přípravy jsou samozřejmě klíčem k oblibě zeleniny - nikdo nemá moc rád zeleninu (roz)vařenou, kašovitou a nedochucenou. Pokud ale třeba mrkev nebo petržel upečete v troubě, dostanou ještě sladší chuť, které málokteré dítě odolá. myslete i na používání bylinek spíš než soli, otevřete tak dítěti pestřejší škálu chutí, aniž by si zbytečně zvyšovalo přísun sodíku.



Teenageři Narafičte na ně zeleninu namísto sušenek

S přibývajícím věkem dětí klesá vliv rodičů na to, co jejich potomci jedí, a často tedy klesá i množství zkonzumované zeleniny. V tomto období již hodně záleží na tom, jaké jídelní návyky jste do dítěte až doposud vložili, jestli a jak jíte společně jako rodina, ale samozřejmě se projevuje už i vliv okolí a vrstevníků.



Přesto můžete stále ovlivnit to, co bude jíst váš teenager doma. Pokud máte poličku napěchovanou sušenkami, solenými arašídy a chipsy, dost pravděpodobně do ní puberťák po příchodu ze školy nakoukne. Ideální je mít těchto pochutin a sladkostí doma jenom minimum a dítěti „narafičit“ do cesty zdravější svačinku.



Základním heslem je přitom jednoduchý přístup ke zdravému jídlu: nechte jídlo na stole, kuchyňském pultu nebo v prostřední poličce ledničky. Málokterý teenager se po návratu ze školy pustí do strouhání mrkve nebo krájení zeleniny, pokud ale bude mít rovnou pod nosem nakrájenou zeleninu a bylinkový dip nebo zeleninový salát, je dost velká šance, že aspoň ochutná.