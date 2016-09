Fotky dětí nejsou věc veřejná. Před sdílením snímků se zamyslete

Prošli byste se s nahým dítětem po městě? Asi těžko. Nahrát takovou fotku do on-line fotoalba je podobné, ale spousta rodičů snímky nahých dětí bez váhání na internetu sdílí. Nejsou to ale jenom fotky odhalených dětských těl, které vám můžou děti v budoucnu vyčítat.



Zatímco fotky z koupání v moři, rybníce nebo doma ve vaně jsou pro babičku nebo tetičku roztomilá podívaná, příbuzní nemusí být zdaleka jediní, kdo snímky na internetu najdou. Přestože sociální sítě i webová alba varují a často i zakazují fotky nahých dětí i dospělých, nějaké občas kontrolou proklouznou. A může se pak stát, že vaše album z dovolené v Chorvatsku má tisícovou návštěvnost - tedy kouká na něj spousta lidí, kteří vaši rodinu vůbec neznají.



„V Rajčeti chceme co nejvíce chránit děti a jejich soukromí. Snažíme se, aby fotky nahých dospělých ani dětí v běžně přístupných albech nebyly, ale bohužel ne vždy se nám to daří,“ řekl Miroslav Buček, zakladatel českého úložiště fotek, které letos oslavilo 11 let. Přitom mají uživatelé jednoduchou možnost: stačí fotky nahrát do neveřejného alba. Totéž platí i pro sociální sítě nebo úložiště, kam se soubory nahrávají pro stažení dalšími uživateli.



„Pokud vaše babička žije na druhém konci planety a vy se jí chcete pochlubit s fotkami třeba od vody, není nic jednoduššího než album zaheslovat a babičce jednoduše poslat heslo,“ vysvětlil Buček způsob ukrytí fotek.

Soukromí si děti zaslouží už od kolébky

Právo dětí na soukromí není jen otázkou etiky rodičů. Listina základních práv a svobod v článcích 7 a 10 stanovuje, že: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.“ Potvrzuje to i Listina dětských práv na internetu, podle které má dítě „právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti“.

Podle Zdeňka Záliše z Národního centra bezpečnějšího internetu se někteří rodiče domnívají, že pokud sdílí fotky jen přátelům, nikdo jiný si je neprohlédne. „Existuje však velké riziko, že fotky někdo zneužije. Na internetu se pohybují pedofilní sítě, které podobné fotografie vyhledávají, sbírají a po případné úpravě s nimi obchodují, mění si je. Děti se navíc později mohou stát oběťmi výsměchu a šikany ze strany vrstevníků,“ vysvětlil Záliš.

Nad fotkami nahých dětí se pozastavují i někteří rodiče. „Nejčastěji se dočítám o riziku zneužití fotky. Já mám však i jiný důvod, proč fotky svých dětí na internet nedávám. Je mi to vůči nim hloupé. Jak to malé nevinné děťátko přijde k tomu, že se najednou ocitne někde na webu, kde se na něj může kdokoliv podívat? Protože se rodič chce pochlubit, ukázat?“ postěžovala si diskutující na rodičovském fóru modrykonik.cz.

Nočník, nemocné dítě i trapasy patří do soukromí

A nejsou to jenom obnažené fotky, které mohou v budoucnu působit dětem problémy, pokud si je třeba jejich spolužáci najdou na internetu. Odborníci nedoporučují nahrávat do volně přístupných internetových alb a na sociální sítě ani fotografie dětí na nočníku nebo na záchodě. Ty se hodí maximálně tak do domácího alba na poličce, které budete ukazovat nejbližším přátelům a rodině. I tak se to ale vašemu dítěti nemusí v budoucnu moc líbit, obzvlášť pokud ho s nimi budete ztrapňovat třeba před jeho životními partnery.



Foťák nebo mobil určitě schovejte ve chvíli, kdy je vaše dítě nemocné nebo poraněné, zkrátka ve zranitelném momentu. Není rozumné sdílet ani fotky, na kterých třeba vaše batole ukořistilo lahev piva nebo vám sedí na klíně při řízení. Vám se mohou zdát vtipné a víte, za jakých okolností vznikly, to ale již neplatí pro další miliony uživatelů internetu, kde budou vytrženy z kontextu.



Nejlepší je řídit se podle jednoduchého pravidla - co se nelíbí tobě, nedělej ani ostatním. Proto se nedoporučuje veřejně sdílet ani fotografie, které dítě nějakým způsobem ztrapňují, ponižují nebo ukazují jeho zranitelné stránky jako jsou třeba fóbie. Jednoho dne by na ně totiž mohli narazit spolužáci vašeho potomka a snímky mohou zavdat příčinu k šikaně, anebo dát šikanujícím nad vaším dítětem ještě větší moc.



Samozřejmostí by v dnešní době mělo být, že na internetu nebudete sdílet ani celé jméno, adresu a školy a kroužky, které vaše dítě navštěvuje. Pokud pak budete chtít sdílet fotku např. z oslavy narozenin nebo jiné události, na které je více dětí najednou, nezapomeňte požádat o souhlas rodiče ostatních zobrazených dětí. Každý z nás má trochu jinou představu o tom, co je pro něj veřejné a co soukromé a vyhnete se tak možným nepříjemnostem.



Ve Francii hrozí rodičům i vězení a pokuta

Nakládání se soukromím dětí zůstává na zodpovědnosti rodičů. „Sankce za nahrávaní fotek nahých dětí na internet neexistují. Při zveřejňování fotek ale nesmí dojít k šíření pornografie, podle paragrafu 191 trestního zákoníku. Člověk by se měl řídit zdravým rozumem a pravidlem: nezveřejňuj na internetu nic, co by sis nedal na vnější stranu dveří svého bytu,“ říká Záliš.

Nutno ovšem dodat, že sankce existují v zahraničí - např. ve Francii zákony určují, že pokud se dětem v dospělosti nebudou líbit fotky, které jejich rodiče sdíleli on-line, mohou je zažalovat. Podle francouzského práva jsou rodiče zodpovědní za ochranu soukromí svých dětí dokonce pod pohrůžkou sedmi let vězení a pokutou ve výši 45 tisíc eur. Francouzská policie a odborníci proto varují rodiče, aby rodinné snímky sdíleli opravdu jen s rodinou a nejužším okruhem známých, nikoliv s celým světem.