Být matkou je těžká, ale ta nejlepší věc na světě, říká Herzigová

„Nikdy jsem sama sebe neviděla jako matku. Jsou dívky, které vyrůstají s myšlenkou na manželství a děti, ale já jsem to nikdy nechtěla. Ale teď je to pro mě vším. Když jsem měla první dítě, divila jsem se, proč jsem čekala tak dlouho, ale bylo to o načasování, nikdy předtím jsem nebyla s tím správným člověkem,“ řekla v jednom z rozhovorů Herzigová.

Kromě modelingu se věnuje hraní, hrála například ve filmech Žena mého přítele a Pohádkář, ale také psaní. S italským milionářem Gregoriem Marsiajem má tři syny - George (9), Philipa (5) a Edwarda (3). Rodina žije v Londýně.

„Být matkou je tvrdá práce, ale je to ta nejlepší věc na světě. Každý den zažíváte něco nového a skvělého,“ prohlásila rodačka Litvínova.

O děti se plánovala starat sama bez pomoci chův, ale pak si to rozmyslela.

„Nejdřív jsem nechtěla chůvu. Chtěla jsem všechno dělat sama. Ale nejlepší rada, kterou mohu dát, je dobré mít někoho na výpomoc,“ přiznala pro magazín Elle po narození nejstaršího syna. „Tím, že dělám kariéru, přináším pozitivitu do vztahu s dítětem. Práce mi dává osobní uspokojení a to obohatí i mého syna.“

Eva Herzigová byla už jednou vdaná. Manželství s bubeníkem skupiny Bon Jovi Tico Torresem však vydrželo jen dva roky. Rozvedli se v roce 1998.