Ratajkowski: Nelíbí se mi, že se na ženy pohlíží jinak než na muže

O tomto problému Ratajkowski hovořila už v minulosti. Nyní se k němu opět vyjádřila v rozhovoru pro magazín Glamour.

„Třiasedmdesátiletý Mick Jagger stále nosí rozepnutou košili a ukazuje svůj hrudník. Všichni to berou tak, že to k němu patří a je to přece rocker a je to součást jeho image a kapely. Když si ale osmapadesátiletá Madonna na sebe vezme oblečení, ve kterém ukazuje větší část svého těla, hned je na ni pohlíženo jako na zoufalku. Ale přitom je to také součástí její image. Je to nespravedlivé,“ sdělila Emily, které se zkrátka nelíbí, že muži jsou za frajery a ženy za ubohé a zoufalé.

„Proč je Jagger oslavován a do Madonny se navážejí? Nechápu to,“ rozčílila se modelka. Sexismus jí dokáže rozčílit k nepříčetnosti.

„Nemusíme se neustále za něco omlouvat a vysvětlovat světu, proč jsme udělali to a proč jsme se oblékli tak a ne jinak. Je to naše věc. Můžeme si dělat, co chceme. Všichni máme stejná práva,“ doplnila.

A že se nestydí ukazovat světu svou postavu a dávat na odiv ženskost, ukazuje každý den na sociální síti, kam přidává fotografie v plavkách a nebojí se ani těch víc odhalenějších.