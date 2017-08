Náš vztah nemohl dál fungovat, vysvětluje Debbi čerstvý rozchod

Debbi Debbi (24), vlastním jménem Deborah Kahl, se narodila v Dortmundu v Německu.

Její matka tam za minulého režimu emigrovala s rodiči, otec je Němec. Když jí bylo deset let, rodina se přestěhovala do Prahy.

Vystudovala gymnázium se zaměřením na přírodovědu a výpočetní techniku.

V sedmnácti se po prohrané sázce přihlásila do soutěže SuperStar, ale vypadla už v prvním semifinále. Všiml si jí producent Martin Ledvina, díky kterému natočila hit Touch The Sun, písničku známou z reklamy na Metaxu.

V roce 2011 vydala album Touch The Sun a za titulní singl má cenu Anděl za nejlepší píseň roku.

V roce 2013 natočila album Love, Logic & Will. Letos vydala třetí desku s názvem Break.

Studuje mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha.