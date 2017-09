Po narození dcery se bojím o všechny děti, říká zpěvačka Dasha

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Dashou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

V sedmnácti se stala vokalistkou Karla Gotta, doporučila ji profesorka konzervatoře Lída Nopová, když sháněl dvě zpěvačky na německé turné.

„Karel Gott pro mě představoval člověka, který se na hudebním poli pohyboval mnoho let, měl zkušenosti a já jsem chtěla vidět ten velký svět. Na turné jsem poznala, jaká je to osobnost. Myslím, že v naší generaci a branži už nikdo takový není,“ říká zpěvačka Dasha v pondělním rozhovoru pro magazín Ona Dnes.

Když se dozvěděla, že je nemocný, zasáhlo ji to, stejně tak i její kolegy.

Dasha Narodila se před 36 lety, vlastním jménem Dagmar Sobková.

Hrála v několika muzikálech: Hamlet, Galileo, Angelika, Mona Lisa, Aida, Jesus Christ Superstar. Nově se objeví v muzikálu Iago, který má premiéru 21. září v Divadle Hybernia v Praze.

V říjnu jí vyjde vlastní CD.

Sólově vystupuje s kapelou Pajky Pajk Quintet, smyčcovým Epoque Quartet nebo s Moondance Orchestra kapelníka Martina Kumžáka, který doprovází tanečníky ve StarDance.

Jejím přítelem je bubeník Ondřej Sluka, mají roční dceru Žofii.

„Do té doby jsme žili v domnění, že Karel Gott je nedotknutelný. Dokonce jsme si na turné dělávali legraci, že s Karlem na palubě letadla se nám nemůže nic stát. Jeho nemoc nás pak šokovala, ale na druhou stranu jsem si nikdy nepřipouštěla, že by to nedopadlo dobře.“

Zpěvačce se loni narodila dcera. Těhotenství a mateřství ji změnilo.

„Mám pocit, že se teď bojím o všechny děti na světě. Od narození dcery špatně snáším, když slyším, že se nějakému dítěti něco stalo. Okamžitě si to převedu na sebe,“ říká Dasha, která sama pochází ze šesti dětí.

„Neustále se mojí maminky ptám, jak to dokázala. Zůstala mnoho let na mateřské a já smekám před všemi ženami, které to na několik let zabalí v práci a věnují se pouze dítěti. Mně by z toho hráblo, potřebuju vjemy z okolí.“