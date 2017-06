Nechápu zděšení z celulitidy, jsme sexy i s ní, říká Charli Howardová

Proto Charli na svůj profil na sociální síti neustále přidává fotografie, kde ukazuje, že i ona má celulitidu a povislá ňadra, a v žádném případě se za to nestydí. Naopak je na své tělo hrdá. Že je celulitida něco špatného, je podle modelky výmysl módních časopisů.

„Opravdu nerozumím tomu zděšení z celulitidy. Celulitida přeci neurčuje, jaký jste člověk. Milujme se takové, jaké jsme, protože to je naše přirozenost,“ vzkazuje modelka, která se právě k celulitidě vyjadřovala několikrát i v minulosti.



Prostřednictvím fotografií na sociální síti chtěla vyjádřit podporu všem ženám, které se trápí s celulitidou na zadku. „Mám jí taky, no a co?,“ ptala se.

„Dělám, co můžu. Všude chodím pěšky, dělám výpady, dřepy, běhám a chodím na masáže. A hádejte co? Mám ji taky! Prostě ji budu mít, protože taková jsem,“ doplnila s tím, že se u ní celulitida objevila už v pubertě.

Tehdy záviděla svým spolužačkám, že je jejich pleť naprosto hladká. O pár let později jí došlo, že ona nikdy hladkou pleť bez dolíčků mít nebude. „Je to genetika,“ myslí si.

„Už je na čase, abychom se za to přestaly stydět. My ženy takové jsme. A naši partneři by měli přestat číst ty hlouposti, kde se píše, že je to hnusné. Smiřte se s tím, že to je realita,“ dodala.

Větší boky a širší stehna ani celulitida modelku neomezují v práci a v New Yorku, kde žije, má stále mnoho nabídek na práci. Myslí si, že kdyby byla tuctovou vyhublou modelkou, takový zájem by o ni nebyl.