Bella Hadidová: Kéž bych nebyla tak hubená a měla větší zadek

Hadidová spolupracuje se světovými značkami jako DKNY nebo Calvin Klein. U návrhářů je velmi žádaná a letos předváděla prádlo i pro Victoria ́s Secret.

V poslední době byla kritizována za příliš štíhlou postavu a lidé ji podezřívali z anorexie. Tu prý modelka nemá. „Zhubla jsem. Ale pak jsem zase něco nabrala. Zadek se však ztratil a není takový, jaký bych si představovala,“ sdělila Bella v rozhovoru pro magazín People.

„Neměla jsem v plánu hubnou tak, abych přišla o své ženské křivky. Chci mít prsa a chci mít zadek. Vím, že mě za mou váhu teď hodně lidí soudí, ale není to má vina. Každý jsme jiný,“ pokračovala modelka, která tvrdě dře v posilovně, takže se nediví, že její váha klesá.

„Jím, ale hodně se hýbu. Mám obrovský výdej energie. A jen ze všech stran slyším, jak jsem strašně zhubla, jak jsem kost a kůže. Ale zkuste cvičit tři až čtyři hodiny denně, abyste se připravili na velkou přehlídku, kde musí být vaše tělo dokonale zpevněné,“ svěřila se.

Bella si dává záležet na tom, aby měla veškeré potřebné živiny a vyhýbá se potravinám, které tělu nic nedají. Hamburgery, uzeniny nebo sladké pečivo prostě nejí. „Nic mi to nedává, tak proč bych to do sebe měla ládovat. Jen to tělu škodí. Ale ať si každý jí, co mu chutná. Pokud má chuť na kus chleba, ať si ho klidně dá. Já se třeba teď těším na to, že si dám své oblíbené špagety,“ doplnila.

