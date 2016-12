Žena vytváří strašidelné panenky. Před Vánocemi hlavně malého Grinche

Ročně si prý prodejem panenek Bean vydělá v přepočtu přes 2 miliony korun. První panenku vyrobila před šesti lety jako dárek pro kamarádku. Její výrobek se pak zalíbil i ostatním přátelům. Dnes už mají o panenky zájem lidé z celého světa.

Jedna panenka vyjde v přepočtu i na 160 tisíc korun. Díky skvělému byznysu si tak čtyřnásobná matka mohla pořídit vysněný dům i velké luxusní auto a pro děti dokáže zajistit všechno, po čem touží.

„Svou práci miluji. Je to můj obrovský koníček. Baví mě do detailů modelovat panenky. Myslím si, že je dělám velmi pečlivě a kvalitně. Na výsledky mé práce jsem hrdá,“ sdělila Bean deníku The Mirror.



Během období Vánoc se jí prý množí nabídky na miminka od zlomyslného vánočního skřítka Grinche. Mnoho rodičů totiž tato podivná stvoření dává dětem pod stromeček.

„Nejraději vyrábím vampíří miminka. Vypadají opravdu realisticky. Někdo se jich bojí a myslí si, že tvořit takové věci není normální. Ale podívejte se do hračkářství, tam se normálně prodávají panenky, které vypadají podobně, jen je jejich provedení nekvalitní a prodávají se hlavně upírky Barbie a miminka ne,“ myslí si.



Bean má jen strach, že když lidé uvidí, kolik za panenky mohou inkasovat, budou je vyrábět také a ona tím pádem přijde o zakázky. Na druhou stranu si myslí, že dělá panenky tak precizně, že by ji jen málokdo mohl dohnat.

„Dávám si na tom záležet. Když vím, že bych panenku dělala ve spěchu a mohla by být nedokonalá, raději zákazníkovi řeknu, že objednávku prostě neudělám,“ doplnila s tím, že si myslí, že byla k výrobě panenek předurčena.



„Je to můj osud. Teď už to ke mně patří a vždycky jsem to asi měla dělat,“ dodala.