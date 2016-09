Američanka chce být nejtlustší ženou světa. Přítel ji krmí trychtýřem

„Chci vážit 450 kilo a stát se imobilní. Cítila bych se jako královna, protože přítel by mi byl neustále po ruce a pečoval by o mě dnem i nocí. Také se na to těší. Je to naše sexuální fantazie a hodně o tom mluvíme. Už teď mi pomáhá vstát z křesla nebo postele,“ cituje Riley list The Sun.

Její přítel Sid (25), s nímž se poznala na internetu před čtyřmi měsíci, svou lásku podporuje. Denně jí vaří různá jídla a krmí ji trychtýřem, aby lépe přibírala. Její denní spotřeba je přes 8 tisíc kalorií. Jelikož má už nyní problémy s pohybem, musí jí pomáhat s koupáním a chůzí.

„Když si po velké večeři lehnu, pomáhá mi převrátit se, protože moje břicho je příliš plné na to, abych to zvládla,“ říká Monica.

Texasanka se živí jako morbidně obézní modelka a pochvaluje si, že lidé jsou ochotni zaplatit za její sledování na internetu.

Monica celý život bojovala s nadváhou. Svoji postavu si ale prý nakonec zamilovala před dvěma lety, kdy si na poslední chvíli rozmyslela operaci, která by jí pomohla zhubnout. Od seznámení s přítelem spokojeně přibírá a připadá si sexy jako nikdy předtím.