Za den vypiji víc vína než vody, říká Amanda Holdenová

„Nevěřím na diety. Nefungují tak, jak by měly. Stejně pak kila zase naberete. Je to zbytečné. Funguje detox, ale co funguje na štíhlou postavu podle mě nejvíc, je cvičení. Bez něj to nejde,“ sdělila Amanda.



Ona sama se stravuje převážně zdravě a moc tučných a sladkých věcí nejí. Hodně ale pije čistou vodu a vyhýbá se slazeným limonádám. Nedokáže ale odolat vínu.

„Vody piji hodně. Ale ještě víc piji vína,“ pokračovala s tím, že nechce nikomu radit, aby pil hodně alkoholu a nechce, aby si lidé mysleli, že je alkoholička.

Bez vína prý totiž existuje úplně normálně a není na něm závislá.

Na víno ale nepřišla sama. Inspirovala se u hollywoodských hereček jako je Goldie Hawnová, Sharon Stone and Jennifer Anistonová. I ony prý na víno nedají dopustit.

„Nejsem tak hloupá, abych pila jen víno. Říkám to trochu s nadsázkou a určitě to tak všichni chápou. Nikdo si snad nemyslí, že mám doma sudy s vínem a nedělám nic jiného, než že ho piji,“ doplnila dvojnásobná matka Holdenová.