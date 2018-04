Zvolte vhodný způsob, jak přestat kouřit

Je velký rozdíl, zda je člověk závislý na nikotinu, či nikoliv. "Pokud kuřák není závislý na nikotinu, může přestat v zásadě jakkoli. Ale závislý na nikotinu může přestat jedině naráz a navždy. Kdyby kouření omezoval, trápil by se, protože by měl méně nikotinu, než potřebuje, a přitom by stále kouřil," tvrdí lékařka Eva Králíková z pražské poradny pro odvykání kouření.

Podle ní takový člověk udělá nejlépe, pokud si už nikdy nezapálí ani jedinou cigaretu, protože by mu jinak hrozil opětovný návrat ke staré vášni.

"Závislost na nikotinu znamená zmnožení nikotinových receptorů v některých částech mozku. Tento jejich počet se už do smrti nezmění, proto může receptory jen ‚uspat‘, ale kdykoli v budoucnu se setkají se svou drogou, probudí se," vysvětluje lékařka princip fungování závislosti.

Kritická doba? Tři měsíce

Nejhorší jsou první tři měsíce odvykání. "Kritický čas je možné překonat tak, že po tuto dobu, kdy se kuřák učí prožít den bez cigaret a mění své kuřácké chování, užívá léky, které zmírní abstinenční příznaky," radí Králíková.

Kam se obrátit o pomoc Centra léčby závislosti na tabáku

Fakultní nemocnice Plzeň

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN)

tel.: 377 321 111 FN Motol Praha

Pneumologická klinika

MUDr. Soňa Csémyová

tel.: 224 431 111 FN

Brno-Bohunice

Klinika plicních nemocí

MUDr. Jana Skřičková

tel.: 532 231 111 FN Olomouc

Klinika plicních nemocí

MUDr. Vítězslav Kolek

tel.: 588 441 111 Referenční centrum

Poliklinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Eva Králíková

tel.: 224 966 608

A zdůrazňuje: důležité je vlastní rozhodnutí, léky samy nezmohou nic.

Motivace pro takové rozhodnutí? Velmi různá, nejčastěji kuřáci zmiňují zdraví, prokouřené peníze, fakt, že jim vadí fyzická závislost. Občas někdo zmíní vadící zápach, strach z impotence, stárnutí kůže.

Každopádně by se měl odvykající člověk odměňovat, ale není dobré nahradit cigarety jídlem, protože už tak se s přestáváním kouřit mírně zpomaluje metabolismus. "Házejte si třeba peníze, které byste jinak utratili za cigarety, do kasičky," doporučuje lékařka.

Jsem nekuřák?

O úspěchu se dá hovořit teprve tehdy, pokud bývalý kuřák vydržel bez své oblíbené drogy půl roku, raději však celý rok. V medicíně se to navíc biochemicky ověřuje - lze změřit množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu nebo kotinin, což je zplodina nikotinu v krvi.