Zvolte vhodnou image ve světě plném barev

Ve světě plném barev hraje naše vlastní „barevná“ image velkou roli. Barva vašich vlasů je leckdy první věc, které si okolí všimne. Když vás někdo požádá o „popis“ určité osoby, pravděpodobně také začnete větičkou „No je to taková malá blondýnka…“. Barva vlasů vypovídá podle odborníků mnohé o naší povaze, nebo aspoň momentální náladě a psychickém rozpoložení.

Ve hře jsou samozřejmě i zaběhnuté mýty o hloupých blondýnkách vášnivých zrzkách a intelektuálských černovláskách. Možná byste se divily kolik lidí bere tyto „vlasové mýty“ za své… Například když chce blondýnka působit dospěleji a možná také víc inteligentně, změnu image provede jednoduše – obarví si vlasy na černo. Podívejte kolik celebrit to tak udělalo!



Pokud tedy toužíte po změně svého vzhledu, zapracujte v první řadě na vlasech – jejich střihu a barvě.



Stylistka Ellie Reza radí: „Kombinování barev není žádná legrace, to ale neznamená, že byste se měla barviček bát! Pokud ráda měníte účesy a hlavně barvu vlasů nezapomeňte, že tomu musíte přizpůsobit i oblékání. Každý rok se na trhu objeví nové barevné kombinace, které můžou zajímavě podtrhnout vaši image. Jestli ale dáváte přednost klasice, rozhodně vsaďte na černo-bílou kombinaci, ta se hodí ke každému typu a ke každé barvě vlasů. A určitě nezapomeňte na to, že zajímavé barevné doplňky můžou celkový dojem jen zlepšit.“



To, že barvy na vlasy musí být opravdu kvalitní je jasné. Je také samozřejmě lepší, když se necháte barvit u odborníků. Často se ale zapomíná na péči o barvené vlasy. Jejím základem je samozřejmě kvalitní šampón určený přímo pro barvené vlasy. Pokud zároveň bojujete s nenáviděnými lupy, vyzkoušejte zbrusu nový šampón od Head&Shoulders Lasting Color, ten v sobě totiž spojuje péči o barvené vlasy a při pravidelném používání zároveň odstraňuje viditelné lupy.