Zvolte si nové plavky pro nové léto

1. ČERNÉ

Černé plavky se hodí pro snědé typy, nebo pro ty šťastné z nás, které se stihnou předopálit ještě před létem někde u moře.



2. PRUHOVANÉ

Pruhy čarují s postavou a navíc mají sportovní, přímo námořnický styl a švih.



3. V ZÁŘIVÝCH BARVÁCH

Trend, který se k nám vrátil z devadesátých let oblékne letos pláže do barev tropického ovoce.



4. KYTIČKOVANÉ

Květované vzory jsou letos nejvýraznějším módním trendem a neunikly jim ani plavky. Ostatně by to byla škoda.

Jaké plavky se pro vás hodí, když máte: menší prsa, nevýrazný pas, větší zadek, nebo oblé tvary? Inspirujte se ve fotogalerii.