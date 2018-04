Zvládnout dítě bude pro manžela hračka, tvrdí Petra Paroubková

V dospívání jste si představovala, že v roce 2000 budete vdaná a mít děti, před dvěma lety jste řekla, že do čtyřiceti chcete mít dítě. Vy si život ráda plánujete, že?

Jako puntičkářka si pečlivě plánuji hlavně práci a studium. Teď dělám doktorát z anglické filologie, ale nemám na to moc času, tak jsem si dala závazek víc studovat. Tyhle plány, které mohu ovlivnit a které jsou možná až moc přísné, jsem měla vždycky. Jiné věci musím nechat osudu. Věřte, že jsem neplánovala, že si za manžela vezmu politika Jiřího Paroubka. Kdybych věděla, jaký tlak mě čeká, byla bych z toho zděšená.

Po kom jste puntičkářka?

Geny se různě míchají, těžko říct. Možná po babičce,

pracovala na finančním úřadě. Vedle ní jsem málo precizní.



Jaký měla babička vliv na vaši výchovu?

Velký, protože rodiče se rozvedli, když jsem byla hodně malá a babička mámě, své dceři, hodně pomáhala. A já byla navíc takzvané oblíbené vnouče, vždycky pro mě měla velkou slabost a já se snažila za ní jezdit co nejvíc, jak to šlo. Proto, když před dvěma lety zemřela, byla to pro mě největší ztráta, co jsem zatím kdy zažila.

Babička byla ta laskavá, anebo přísná?

Jak kdy. Byla silně věřící, žila velmi spořádaně. Uměla být i přísná, ale ke mně byla vždycky až moc tolerantní, dovolila mi i to, co třeba jiným ne, takže jsem vedle ní mohla téměř cokoliv.

A co vaše maminka? Byla spíš přísná nebo hodná?

Obojí. Ona je vynikající učitelka, pracuje s dětmi s kombinovaným postižením. Přísnost v sobě má, ale na druhou stranu, když jsme byli nemocní, nebo byl problém, starala se a byla ochotná kvůli nám všeho nechat. Mazlivý a ten ´hodnější´ v rodině byl můj nevlastní tatínek, který mě i vedl k tomu, co jsem chtěla jednou studovat.

Myslíte, že i vy budete jednou ta přísnější máma, která vychovává a manžel ten hodnější tatínek?

Asi bohužel ano, protože můj muž je hodně otevřený a tolerantní. A co se týče svých nejbližších, tak někdy asi až moc. Vidím to na výchově jeho psa, nebo i na vztahu k jeho synovi. Zlobí se třeba jen chvilku a pak on je ten, který se zastává. Co myslíte - má sice psa, ale hádejte kdo se o něj stará a koho víc poslouchá? Já mám někdy tvrdší názory a jsem přísnější.



Našla byste další společné vlastnosti tatínka s manželem?

Nevěřím na to, že si člověk hledá do života ten samý model soužití, jaký zažil u rodičů. Můj otec je umělec a já bych vedle sebe umělce nesnesla. Pokud člověk sám není bohém, musí mít s umělcem železné nervy. A to já tedy zas nemám a tak musím být ráda za svého muže, který je strašně hodný.

Maminka vám prý od mala říkala, že Petra znamená skála. I na mě tak působíte: jako křehká žena, která se navenek tváří jako skála.

Díky manželovi jsem veřejně známá a v téhle pro mě složité situaci nechci ukazovat svá slabá místa. Musím říct, že jste mě svým pohledem zaskočila. Je pravda, že maminka mě od mala učila: neplač venku, vyplakej se doma, protože někteří lidi mají radost z cizího neštěstí. Uvěřila jsem tomu a tak žiji a myslím, že se vyplácí, projevovat emoce jen mezi těmi, kteří mi jsou oporou. Nejsem, jak se říká "drama queen".

Slabost je lidská...

Důležité je umět být silný, protože lidé půjdou jen tak daleko, kam je pustíte. Za vámi stanovenou hranicí vám mohou ublížit. Proto možná působím pevněji, než ve skutečnosti jsem. Pokud totiž ostatní neví, které je vaše slabé místo, těžko vás raní.

Žijete zdravěji od té doby, co plánujete miminko?

Žiji celý život zdravě. Nechutná mi sladké, mám ráda zeleninu, ryby, ty nejkrvavější steaky. Jediné nezdravé je cola a fanta, které jsem si oblíbila. Loni na jaře jsem si ale navíc řekla, že zvolním tempo. Už si víc vybírám, kam půjdu. Doufám, že se lidé neurazí, když někam nedorazím, ale všechno nemohu dělat na sto padesát procent.



Kouříte? Nikdy jsem vás neviděla...

Mám ráda ty tenké dámské doutníky, skořicové. Tuším, že mi je vozili z Kypru. Ale už asi dva roky jsem žádný neměla, asi i proto, že po nich ztrácím za dva dny hlas a jako tlumočnice si to nemohu dovolit.



Pijete alkohol?

Velice střízlivě. Gin s tonikem mám ráda, ale už to také není jako když mi bylo dvacet. Vypiju tak maximálně dva drinky. Druhý den potřebuji mít čistou hlavu.



Řekl vám lékař proč jste potratila?

Stejnou zkušenost má spousta žen a ani se vlastně neví proč. Jediné, co mi poradili, ať se kvůli fyzické i psychické kondici tři až šest měsíců šetřím.



Musel na vyšetření také manžel?

Naštěstí nebylo potřeba.

Jste velmi štíhlá. Neradí vám váš gynekolog, abyste i kvůli případnému těhotenství přece jen trochu přibrala?

Lékař ve váze žádný problém nevidí. Jsem možná zdravější než většina populace. Na svých 170 centimetrů vážím stále 50 až 52 kilo už od svých šestnácti let. Před dvěma lety na návštěvě u rodičů vytáhla máma mou starou sukni, kterou z nostalgie schovala a která se jí tenkrát moc líbila. A chtěla, ať si ji vyzkouším.

A vešla jste se.

Marně jsem doufala, že ji nedopnu, ale vešla jsem se do ní a máma mě začala přesvědčovat, ať si jí vezmu do Prahy. Nešťastně jsem tam stála, nechtěla jsem jí ublížit a nevěděla jsem, jak jí říct, že už se to nenosí ani nehodí.

Kolik dětí byste chtěla v ideálním případě?

Jelikož Jirka už syna má, tak kdybychom měli jedno dítě, problém by to nebyl. Anebo dvojčata.



Připadá v úvahu i varianta krajní - adopce dítěte?

O tom jsme neuvažovali. Mám takový pocit, že adopce u nás nedopadají moc dobře a vzít si dítě z ciziny zatím nejde. Na východ od Česka nemají lidé na výchovu dětí peníze, a tak je odkládají jak na běžícím pásu. U nás žijeme rodinnějším způsobem. Téměř vždy se o dítě někdo postará a odložit ho, je opravdu krajní řešení. V kojeneckém ústavu jsem nikdy nebyla, protože by mi to trhalo srdce. Bojím se jít do obchodu se psy, abych neodešla s dalším psem, natož jak jde o dítě. Příbuzní bydlí v domě, za nímž je domov pro děti do tří let a když jdu jen kolem plotu a vidím, jaké krásně děti tam běhají, mám pokaždé na krajíčku.

Starala byste se na mateřské doma jen o dítě, anebo byste zvládala i práci?

Jedno nevylučuje druhé, záleží samozřejmě na zdraví všech, ale protože jsem na volné noze, mohu si nastavit práci, jak potřebuji. Abych pracovala hned druhý den, nebo za šest týdnů, to asi ne. Ale po několika měsících už není úplně dobré, aby byla žena pořád jen zavřená doma s dítětem.





Petra Paroubková * Narodila se 30. srpna 1973 v Nitře.



* Po matematicko-fyzikálním gymnáziu vystudovala amerikanistiku a rusistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. * Pracuje jako tlumočnice, kromě angličtiny a ruštiny překládá i do řečtiny.



* V červnu 2007 ji představil Paroubek veřejnosti jako svou přítelkyni Petru Kováčovou.



* Ve stejné době se Paroubkovi narodila vnučka a z Petry se pak za půl roku - po svatbě s Paroubkem - stala nevlastní babička.



* V listopadu 2007 si vzala za manžela šéfa ČSSD Jiřího Paroubka.



* Jaro 2008 řekla, že vlastní dítě bych chtěla nejpozději do čtyřiceti let. * Koncem srpna 2008 ve druhém měsíci těhotenství potratila. * Začátkem února 2009 se objevily spekulace o jejím dalším potratu, které rezolutně popřela.

Když se vás, jak říkáte, nevkusně zeptám: jste těhotná? Odpovíte mi?

Ne. Jelikož chci, aby ostatní respektovali moje soukromí, tak s ním také jako se soukromím hodlám nakládat.Pro nás dva je důležitější náš vztah, než jeho dopad na voliče. A kromě toho si nemyslím, že mé případné těhotenství má nějaký vliv na politiku.

Kdyby o vás veřejnost věděla víc, vašemu vztahu by to ublížilo?

Myslím si, že svěřovat se veřejně s intimnostmi, je zkrátka nevkusné. Na některé věci je zkrátka nevhodné a neslušné se ptát. Tak jsem byla vychovaná. Neptáme se koho volíte, kolik je dámě let, kolik vyděláváte...stejně jako jestli jsem těhotná, či zda jsem potratila. Pokud taková otázka už padne, je to nepříjemné, protože o tom mluvit nechci, ale zároveň nechci lhát.



Jednou by na vás ale těhotenství stejně vidět bylo. Do té doby může být každý faldík na haleně označen za těhotenství.

Určitě bych něco takového neutajila do devátého měsíce. On by se třeba někdo z gynekologické ambulance rád pochlubil.

Tuším, že vás rozzlobila nedávná fáma o druhém potratu.

To už opravdu byly překročeny všechny meze slušnosti a před sjezdem strany bylo evidentní, že bublina má politický kontext.. Měla jsem dvě možnosti: právní cestu, anebo to nechat plavat. A já to plavat nenechala, jsem bojovnice.



Nebylo by vám líp, kdybyste takové články nečetla?

Už je nečtu. Pokud něco potřebuji najít, hledám na internetu, někdy mi manžel přinese noviny, ve kterých nejsme.

Vážně jen ty?

Vždycky se ho ptám, co můžu číst a co ne.

Kdyby se těhotenství nevedlo, obrátili byste se o pomoc na Centrum asistované reprodukce?

Zatím jsme o tom neuvažovali, nejsem proti, ale zatím nejsme v situaci kdy by se nám v tomto směru nedařilo. Ani lékaři neřeší problém s otěhotněním, pokud pár přijde dřív než po roce.

Po asistované reprodukci častěji na svět přichází dvojčata, nebo i trojčata. Jak by se vám líbilo mít víc dětí najednou?

Dvojčata bych si dovedla představit. Na začátku se zdá situace dramatická, ale pak už to jde. Znám několik takových párů. Trojčata by byla asi horší.







Jste také nevlastní babička. Babičkou jste dřív, než maminkou.

Už dlouho jsem malou Viktorku neviděla, ale loni, kdykoliv jsem měla cestu do Ostravy, tak jsem ji vždy navštívila.



Jak se manžel chová k miminku, k vnučce?

Když byla hodně malá, bál se ji vzít do náruče. Jinak se k ní chová hezky. Tvrdí, že postarat by se uměl, i syna prý přebaloval. Myslím, že by nebyl problém. Nechci srovnávat psa a děti, ale už teď vidím, že i po Toničce všechno utře a vyčistí.



Vídá však vnučku poměrně málo, nemáte sama obavy, že jeho práce bude mít přednost i před vlastním dítětem?

Vrcholový politik, stejně jako každý jiný špičkový odborník bude mít vždycky nabitější program než muž, který je v pět odpoledne doma. Samozřejmě, že pokud budeme mít dítě, jsem smířená s tím, že s ním strávím daleko víc času než manžel.



Bude mít ale v šestapadesáti nervy na mimino plačící po nocích?

Když má nervy na politiku, tak dítě pro něj bude hračka.

Očima autorky Kdo ji dobře nezná, toho Petra Paroubková nejvíc ze všeho mate. Tělem i zájmy. K jejímu vzdělání a sečtělosti by nejeden čekal intelektuálku v brýlích, ve svetru anebo alespoň v ležérně pomačkaném a o číslo větším sáčku. Jenže Petra brýle od mala nesnáší až tak, že si zaplatila laserovou operaci a chodí jak vystřižená z luxusního dámského časopisu. Stejně tak rozporuplné jsou její plány. Na jedné straně chce dítě, relaxuje u žehlení manželových košil a miluje kočky, na druhé usiluje o doktorát z anglické filologie, ráda cestuje, zakládá si na své nezávislosti a říká: "Jsem bojovnice."





