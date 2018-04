Zvládněte každou zkoušku. Od maturity po pracovní pohovor

Uč se, ať máš maturitu. To je to nejdůležitější. Dost možná jste právě takové věty kdysi slyšeli od svých rodičů. A nebo už jste ve věku, kdy sami s blížícím se termínem maturity něco podobného čím dál častěji svému dítěti říkáte.

Něco na tom je. Maturita je v našem životě opravdu důležitá. Často to je první velká zkouška, kterou děláme. Ale rozhodně není poslední. I když zrovna nejdeme na vysokou školu, nebo jsme z ní utekli, ve skutečnosti máme období zkoušek vlastně teprve před sebou.

Zkoušky děláme celý život. Jen jim říkáme jinak – pracovní pohovory. Většina z nás jich za život absolvuje několik. Nemusíme se sice na ně pokaždé učit všech sto dvacet maturitních otázek, ale nervózní jsme z nich stejně, jako kdysi před maturitní komisí, ne-li víc. Vždyť na pracovním pohovoru záleží náš další profesní i soukromý život. Tak kdo by z něj nebyl nervózní!

UKLIDNĚTE SE * Když jste nervózní, vezměte si kousek čokolády, žvýkačku, obejděte blok domů, zhluboka dýchejte * Někdo věří na talismany, vezměte si s sebou věc, kterou máte rádi, budete klidnější

Čekejte otázky na tělo

Osmadvacetiletá Zdeňka Pokorná z Brna byla před pár dny na pracovním pohovoru. Její přítel získal v Praze od července práci a oba se do města chtějí natrvalo přestěhovat. "Byl to už čtvrtý pohovor v jednom měsíci. Vlastně jsou všechny stejné," vzpomíná Zdeňka Pokorná.

Co vás na něm čeká? Každá personální agentura, přes které se většina pohovorů pro velké firmy dnes odehrává, má na uchazeče připravenou sérii základních otázek. Samozřejmě je rozdíl, jestli děláte pohovor na místo řadového zaměstnance, nebo vedoucího, ale základ je vždy stejný.





Rozhodně potřebujete mít napsaný profesní životopis, vezměte si psaný vlastní rukou, i ten na počítači. Měl by být stručný, přehledný. Zaměstnavatele zajímají osobní údaje, přehled dosaženého vzdělání, praxe a další znalosti, které mohou s prací souviset (řidičský průkaz, nejrůznější kurzy). Jestli si s jeho psaním nejste jisti, na internetu stačí zadat heslo životopis a vyjedou vám odkazy na to, jak jej psát, i jeho vzor, podle kterého se můžete řídit.

Jen životopis vám však stačit nebude. Počítejte s pohovorem. Buďte připraveni, že jej možná povedete v cizím jazyce, to když je podmínkou k práci, o niž se ucházíte. Zaměstnanec personální agentury se nejspíš bude ptát, proč danou práci chcete dělat, jaké o ní máte představy a také jaký chcete plat. Aby vás nic na pohovoru psychicky nerozhodilo, očekávejte i otázky na tělo.

Zkuste si doma zformulovat své dobré i špatné vlastnosti, přednosti a slabiny. Pokud se ucházíte o funkci vedoucího, připravte se na otázky typu, jak byste řešili případné konflikty ve vztahu s podřízenými. "Abych nepůsobila nervózně, doma před zrcadlem si všechno nahlas říkám. Poprvé je to strašné, připadáte si divně, ale při pohovoru se před cizím člověkem budete cítit sebejistě. A funguje to. Zatím jsem všude uspěla, a díky tomu si mohu vybírat," říká Zdeňka Pokorná.

První dojem může rozhodnout

Nezapomeňte, že nejdůležitější je první dojem. Je jedno, jestli děláte pracovní pohovor, maturitu nebo řidičský průkaz. Z poloviny máte vyhráno, když přijdete dobře a čistě oblečeni. Platí, že méně znamená více, konzervativní oblečení je lepší než výstřední.

Jak si ale poradit s pocením, bušením srdce, třesem v rukou, které nezvaně přijdou večer před důležitým okamžikem a ráno jsou u vás znovu? Rozhodně ne tak, že si těsně před jednáním dáte skleničku alkoholu. I když si vezmete žvýkačku, jeho chuť s ní nepřetlučete a váš pohovor může skončit, ještě než začnete pořádně mluvit. Večer si zkuste vypít uklidňující čaj koupený v lékárně, zklidní vás a pomůže vám i usnout. "Spíš než z pohovoru jsem nervózní, že přijdu pozdě. Raději vyrážím s předstihem. Rezervu pak využiju k tomu, že se jdu projít. V duchu si přitom opakuju, jak budu na otázky odpovídat," radí Zdeňka Pokorná.

Co na sebe na zkoušku? Módní redaktorka Ony Dnes Lenka Poláčková radí: Je jedno, jestli si na sebe na zkoušku či pracovní pohovor vezmete sukni nebo kalhoty. Pokud budete mít sukni, měla byste mít silonky a k nim uzavřené boty. Zapovězené jsou džíny, v případě sukní mini. Z barev zvolte spíš decentní než křiklavé. Bílou košilí nikdo nic nezkazí. U kreativního zaměstnání je trocha odvázanosti v oblečení vhodná. Zvolte jemné líčení i jemný parfém, samozřejmostí je antiperspirant, protože se budete potit. Pro muže je ideální oblek. Kravata není nezbytná.

Důležitá je strategie učení

Životní zkoušku teď před sebou mají všichni náctiletí. Maturity vypuknou už tento měsíc. Nechat přípravu až na svatý týden, to by se nemuselo vyplatit. Naučit se během týdne 120 otázek zvládne jen málokdo. Jistě, dá se naučit jen část otázek a spoléhat na štěstí, ale to nemusí vyjít. Ideální bylo sednout k otázkám už v únoru. Ale pokud k učení studenti zasednou až teď, pořád ještě mají šanci uspět (i bez štěstí).



"Základem je srovnat si, kolik otázek se musím naučit, kolikrát si je chci projít, udělat si harmonogram a učení se věnovat tolik, abych získal základ od všeho. Než se naučit dopodrobna na jedničku polovinu otázek, je lepší znát na trojku všechny otázky," nabízí vhodnou strategii učení psychoterapeutka Jana Schmidtová.





První zapomínání naučeného textu přichází už po čtyřiadvaceti hodinách. Ideální je se k naučenému vrátit do tří dnů a pak znovu ještě po týdnu. Naučené věci by si člověk měl zopakovat alespoň třikrát. Pak máte šanci si věci zapamatovat.

Strategii učení si musí zvolit každý podle sebe. Co platí na jednoho, na druhého vůbec nezabírá. "Radíme studentům, aby si z každé otázky udělali na jednu stránku přehled, vlastně jakýsi tahák, kam si vypíší nejdůležitější věci. A tohle všechno by pak měli zvládnout. Když nebudou vědět detaily, není to tak velká chyba. Důležité je neztratit se v základu," nabízí další radu v učení ředitel klatovského gymnázia Jiří Šlégl.

Ráno, v noci, vsedě, vleže

S blížícím se termínem zkoušky člověk potřebuje nad učením trávit více času. Nejdůležitější je mít na učení klid. Biflovat v místnosti, kam z jednoho bytu doléhá hlasitá hudba a z druhého zvuk sbíječky, půjde jen těžko. "Máme malý byt, tak jsem na svaťák odjela na chatu s vysokým kreditem, abych mohla volat známé, když jsem potřebovala poradit," vzpomíná dvacetiletá studenka Karolína z Prahy.





Jestli se učit už brzy ráno, nebo spíš pozdě v noci, to je také hodně individuální. Někomu trvá delší dobu, než se nastartuje, a dopoledne vůbec není schopný se soustředit. Jiný je zase brzy večer unavený. Co na koho platí, to si musí každý sám na sobě vyzkoušet. Stejné je to s tím, v jaké poloze se učit. Zatímco někdo není schopný se soustředit na text vleže v posteli, jiní si učení jinak nedovedou představit. "Je dobré využívat více způsobů učení najednou. Tím, že si student text říká, využívá k učení i sluch. Dobré je text prokládat obrázky, napsat si osnovu, podtrhávat si důležité věci," doporučuje psychoterapeutka Schmidtová.

Co je nutné při intenzivním učení před zkouškami dodržovat, to jsou přestávky. Nemá smysl se učit tři hodiny najednou. Soustředění pro vás bude čím dál těžší. Vysaďte po dvou hodinách aspoň na čtvrt hodiny. Přestávky je lepší využít aktivně – udělat pár cviků, obejít dva bloky domů, vynést koš nebo se osprchovat. Udržet delší dobu pozornost pomůže legální doping (káva, cola, tobolky).

Aby rodiče netrpěli

Je obecně známá pravda, že zkoušky neprožívá jen člověk sám, ale i okolí. V případě maturujících dětí to platí dvojnásob. Zajistěte dítěti klid k učení. Některé věci ignorujte. Proč řešit, že syn chodí mezi učením kouřit? Když na vaše naléhání nedal dosud, před maturitou s cigaretami nesekne. Neznamená to však, že budete přehlížet, že jste dítě zatím u učení neviděli. Možná pomůže připomenout, že když maturitu neudělá, zkazí si učením prázdniny. "Rodiče by maturitu neměli zlehčovat, říkat, že je to formalita. Není dobrý ani opačný extrém, že je to nejdůležitější zkouška, a dítě stresovat," doporučuje ředitel gymnázia Jiří Šlégl.

Kdyby to náhodou vašemu dítěti u maturitní zkoušky teď na jaře nevyšlo, může to znovu zkusit po prázdninách. A že nepřinese samé jedničky? Vadí to? Herečka Zlata Adamovská, jejíž dcera maturitu úspěšně zvládla, má pro rodiče uklidňující radu. "Mít výborný prospěch neznamená, že najdete uplatnění v životě a že budete úspěšní. To jen na uklidnění těm, kteří nejsou premianti," říká herečka.

Tipy od učitelů

MATURITA

Jana Schmidtová, psychoterapeutka

Student začne zapomínat už čtyřiadvacet hodin po naučení látky. Ideální je se k textu vrátit do tří dnů a pak znovu po týdnu. Naučené věci by si měl zopakovat alespoň třikrát. Pak má větší šanci si je pamatovat delší dobu. Poslední den před důležitou zkouškou by měl být odpočinkový. Než se učit novou látku, je lepší už jen opakovat. Dopoledne, maximálně do dvou hodin odpoledne. Pak už jen odpočívat. Aktivně, třeba sportem, nebo i pasivně, jen tak si s někým povídat. Důležité je jít brzy spát. Proto je třeba omezit nápoje, ve kterých je kofein.

AUTOŠKOLA

Jaroslav Ebenstreit, učitel autoškoly

K naučení testů stačí dva večery, ale to ještě neznamená, že člověk umí pravidla provozu a umí dobře jezdit. Nedoporučuji rychlokurz. Za dva týdny člověk, který sedí poprvé za volantem, věci nevstřebá. Nejlepší je jezdit dvakrát v týdnu po dobu měsíce a půl až dvou měsíců. Na co si dát pozor? Rozhodně na přednost v jízdě, ve městě zvládat jízdu v pruzích, při objíždění překážek ukázat, že vybočuji ze směru jízdy, a nezapomínat, že přednost má ten, kdo překážku nemá na své straně.

JAZYKOVÁ ZKOUŠKA

Dagmar Damková, učitelka jazykové školy

Pokud se někdo připravuje na zkoušky z jazyka samostatně, většinou neví, co ho čeká. Je dobré si zjistit, jak zkouška vypadá, a zkusit si udělat ty z minulých let. Pokud vám nejde do hlavy slovíčko, pomáhá pamatovat si je ve frázi. Jinak platí nejrůznější pomůcky. Já si dlouho nemohla zapamatovat, kdy je slovo experience (zkušenost, zážitek) počitatelné a nepočitatelné. Když je to zkušenost, ve slově je n, tudíž je to nepočitatelné.