Manžel mě od zvětšení prsou zrazoval, já řešila mindrák, říká Ivana

Není jediná pacientka, která hledá pomoc u plastického chirurga nikoliv kvůli nějakému defektu, ale proto, že jí příroda nenadělila to, co si přeje. Za mindrákem paní Ivany, která před mateřskou pracovala na letišti u odbavení, nestojí její povolání, ani posměch okolí či přání jejího manžela.

„Manžel nechtěl, abych zákrok podstoupila. Bál se rizika. Říkal, že až tak potřeba to teda není, že kvůli němu nemusím. Já sama se chci konečně cítit dobře. Začalo to už v pubertě, kdy jsem si vedle prsatých spolužaček připadala méněcenná a měla jsem pocit, že mi na hrudi něco chybí. Kvůli tomu jsem se i nenápadně oblékala a řešila, že nemohu nosit vyzývavá trička, protože nebylo co ukazovat,“ vypráví Ivana těsně před zákrokem, při kterém jí primář plastické chirurgie pomocí prsního implantátu zvětší ňadra o dvě až tři čísla.

Ivana je podle plastických chirurgů typickou klientkou posledních let. „Při kojení si zvyknou na určitou velikost poprsí, a když přestanou kojit a další děti už nechtějí, žláza ubývá,“ vysvětluje operatér Dušan Záruba. „Pokud jsou pacientky štíhlé, nepřibývá ani podkožní tuk a prsy se výrazně zmenší a někdy zůstanou též povolené.“

Sám lékař uznává, že v případě paní Ivany nejde o prsa nehezká, ale spíš výrazně ubyla mléčná žláza. „Tím, že je paní štíhlá, prsa se hodně zmenšila a dostavil se pocit malých prsou.“

Cena Augmentace - zvětšení prsů se pohybuje okolo 30 000 Kč Augmentace + modelace prsů okolo 40 000 Kč „U levnějších variant je vždy především třeba si ohlídat, jestli má zvolený implantát americký certifikát FDA,“ varuje lékař.

Sem tam se na každém oddělení plastické chirurgie objeví pacientka s výstavním poprsím a přitom s učebnicovým pocitem méněcennosti. „I to se výjimečně stane. V takovém případě kompletní předoperační vyšetření doplníme i o psychologické či psychiatrické konzultace,“ říká Záruba.

Operaci lékaři rozmlouvají hlavně v případě, že má klientka přehnané požadavky. „Chce-li žena prsa výrazně zvětšit, zvažujeme, do jaké míry to lze, a obvykle vysvětlujeme, že žláza, tkáň i kůže se musí přizpůsobovat postupně a že je lepší napoprvé přidat menší objem a doplnit na požadovanou velikost třeba až po několika letech.“

Když se ale ženy chtějí jen vrátit k velikosti prsů, co měly při kojení, a tkáně už jednou na tu velikost nastavené byly, jako u paní Ivany, pak zvětšení není problém a není ani důvod jim něco rozmlouvat. Tkáně se dobře přizpůsobí a výsledek vypadá přirozeně.

Spíš než hlava a s ní spojený komplex malých prsou, však může operaci pokazit zdravotní nález v prsu, který je třeba před případnou další úpravou doléčit.