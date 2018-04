Zvěřinový rožeň v alobalu

Maso vykostíme a odblaníme, nakrájíme na malé díly, mírně naklepeme, posolíme, popepříme a posypeme roztlučeným jalovcem, každý druhý kousek zabalíme do slaniny s kouskem bobkového listu, prokládáme cibulí a oloupanými hlavičkami žampiónů. Prudce opečeme na oleji a dáme do alobalu. Do vypečené šťávy přidáme zbytek žampiónů, lžíci protlaku a červené víno, šťávou rožeň přelijeme, přidáme bylinkové máslo, alobal uzavřeme a necháme v popelu nebo v troubě asi 15 minut dopéct.