Čtenářský recept: Zvěřinová kýta s rajskou omáčkou

Doba přípravy: 1 a 1/2 hod.

Množství: 4 porce

maso z kýty srnce

sůl, celý pepř, nové koření

kořenová zelenina

petrželka

celerová nať

2 rajčatové protlaky

cukr krupice

lžíce rostlinného tuku a hladké mouky na zásmažku

špetka skořice

3 stroužky česneku

1 vejce

špetka soli a přiměřeně dětské krupičky na kapání

1. Do hrnce vložíme maso, zalijeme vodou, přidáme kořenovou zeleninu, sůl, 4 kuličky nového koření, 5 celých pepřů, nakrájenou petrželku a celerovou nať a pozvolna vaříme v hrnci přikrytém poklicí, aby se chutě prolnuly.

2. Měkké maso vyjmeme a dáme na prkénko vychladnout, spolu s vařenou zeleninou. Maso pokrájíme na plátky, vařenou zeleninu na drobné kostičky. Česneky propasírujeme a přidáme do polévky s pokrájenou zeleninou, znovu uvedeme do varu a zaváříme kapání přes speciální struhadlo nebo cedník na halušky.

3. Na rajskou omáčku uděláme na rostlinném tuku jíšku a zalijeme vodou, neustále mícháme, aby se nevytvořily hrudky. Přidáme rajské protlaky, ochutíme cukrem, solí a špetkou skořice. Rajskou omáčku podáváme s knedlíky a masem z kýty. Recept je můj vlastní.

Poznámka: Vařené maso má bezkonkurenční chuť a to ze zvěřiny obzvlášť, je zcela bez tuku a má vysokou energickou hodnotu. Navíc k vařenému masu můžete udělat jakoukoliv přílohu, můžete ho použít do rizota, omelety, do číny - s rajskou nám prostě hodně chutnalo.