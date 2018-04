Zuzka ve svatebním máchala mečem a jako vamp se válela po baru

Slečna Zuzana se i s těhotenským bříškem nasoukala do sněhobílých svatebních šatů a statečně pózovala i s maketou samurajského meče coby nevěsta Uma Thurmanová.

Ten den bylo horko. I když jsme naší modelce nosili sklenice vody, stejně jsme měli obavy o ni i miminko. Od rána nejedla a jíst nic nechtěla, prý až proměna skončí, tvrdila, zkraje zřejmě netušila, že každé stylizované focení se trochu protáhne.

Jemné (tzv. "nahé") líčení i blond vlasy podtrhly modř očí a dodaly na nevinnosti. Oproti tmavovlasé verzi to byla velká změna. "Namalovat nahé líčení, které nemá být moc vidět, to je ta největší fuška. Je to vlastně těžší než jakékoliv výrazné líčení," upozornila vizážistka Markéta.

Čtenářka Zuzana po proměně jako Uma Thurmanová ve filmu Kill Bill...

Panter s cigaretou

Druhý čtenářčin styling měl napodobit Umu Thurmanovou ve filmu Pulp fiction: černovlasá Mia, nebezpečný panter s cigaretou, která míří ze štíhlých prstů s rudě nalakovanými nehty do stejně rudých úst.

Zuzka náš záměr zřejmě sama předvídala, protože s rudými nehty už ráno dorazila do proměny.

Vizážistka Markéta protáhla černou linku nad horním víčkem do stran, silněji dolíčila řasy, na rty použila sytě červenou rtěnku a výsledek ještě zvýraznila leskem. "Zuzka má užší rty než herečka. Trochu jsem je vyplnila, ale jako Uma je mít nebude, nevypadalo by to přirozeně," vysvětlila.

Kadeřnice Anna ze salonu Toni&Guy vlasy znovu vyfoukala a mikádo upravila tak, aby výsledek nekazily kratší prameny po stranách, s nimiž už čtenářka do proměny přišla. Zuzka vamp byla kompletní. Už jen "Miu" obléct a nafotit. Kde jinde než u baru.

Zuzka se válela po baru

Pro variantu Umy z Pulp fiction mohla mít Zuzka na sobě jedině něco černého nebo bílého, a tak jsme kombinovali z kalhot, šatů a triček zapůjčených v showroomu F&F. Nakonec jsme vybrali černé tříčtvrteční kalhoty se sníženým sedem a vzdušné smetanové šaty ve western stylu, do kterých se pohodlně schovalo těhotenské bříško.

Obsluha v Tretters baru nám na pózování ochotně půjčila cigaretu a dovolila Zuzce splnit fotografovo přání, že si má lehnout na barový pult. V šestém měsíci těhotenství to pro ni nebyla až taková legrace.

Čtenářka Zuzana jako Uma Thurmanová v Pulp Fiction.

Naštěstí čtenářku tmavá proměna bavila ještě víc než ta blond. Bylo vidět, že v dračici Mie se cítí líp než v subtilní nevěstě. "V tmavých vlasech se určitě cítím líp, výrazněji. Blond vlasy jsem nikdy neměla a jako blondýnka jsem si připadala skoro neviditelná," usmívala se.

Koloristka Světlana by na místě Zuzky volila pro běžný "civil" barvu vlasů někde mezi: "Ne černou, ani blond, ale středně hnědou, podobnou původnímu přirozenému odstínu vlasů," shodla se s vizážistkou Markétou.

Za spolupráci na proměně děkujeme salonu Toni&Guy, prodejně paruk Hair Union, vizážistce Markétě Zákostelské a baru Tretter´s.