Kluk nebo sexy královna. Herečka z Krásna se měnila jen pro vás

"Nemám vyhraněný styl, ale snažím se oblékat žensky a zároveň pohodlně," říká Zuzana Stavná. Divadelní a filmová herečka, o které jste mohli slyšet ve spojení s novým filmem Ondřeje Sokola Krásno, má k módě blízko odjakživa. Když se hlásila na střední školu, rozhodovala se dokonce mezi herectvím a návrhářstvím.



"Sen o navrhování šatů se mi sice tak docela nesplnil, ale přetvořila jsem ho do nakupování látek - i když z nich většinou nic neušiju," vysvětluje s úsměvem. "Ráda se taky přehrabuju v second handech a vůbec sleduju, co se v módě děje."

Baví ji především mladí návrháři včetně těch českých: "Spoustu jsem jich objevila, když jsem sháněla šaty na premiéru Krásna. Nejvíc jsem se zamilovala do návrhů Zuzany Kubíčkové, Marie Mukařovské a značky Awkward. Doma mám i jeden krásný kousek od dvojice Chatty."

Při objevování talentů Zuzaně pomáhá Martina Malá, designérka a zakladatelka pražské prodejní galerie Kurator. Právě ona herečku oblékla do modelů z aktuální instalace se zdánlivě prostým tématem: Oděv do společnosti. "Zadání jsem záměrně nekonkretizovala," říká Martina. "Bylo zajímavé sledovat, jak různé tvůrčí osobnosti tenhle námět vnímají a jaké modely pro prezentaci připraví."



Vznikla tak kombinace stylů, která je v jejích očích šik a univerzální: "Žena se díky různorodému spektru může skvěle obléci na slavnostní večeři, na koncert nebo do divadla, ale i na koktejl nebo na ples," myslí si.

Na různé společenské příležitosti myslela i při stylingu Zuzany: "Připravila jsem pro ni jak dlouhé společenské šaty, tak dívčí romantickou variantu na letní koktejl, kombinace pro více či méně konzervativní schůzky nebo třeba na večírek s přáteli."

"Šaty jsme doplnili šperky a doplňky z dílen českých i zahraničních šperkařů," říká stylistka. "Nejdůležitější ale pro mne bylo, aby se cítila dobře i sama Zuzana. Nebudete-li se totiž cítit ve svých šatech příjemně, nebudete působit dobře ani na ostatní," dodává.

Zuzana Stavná se prý v roli modelky cítila skvěle, dokonce výjimečně: "Když vás nalíčí a učešou profesionálové, je to přece jen něco jiného než každodenní rutina. A navíc: všechno, co jsem si při focení oblékla, bych si nejradši hned pořídila," směje se herečka.