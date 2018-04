Zuzana Paroubková: Zesměšnili mě, ale já jsem jiná

Autorem a vydavatelem knížky je hudební producent Ladislav Štaidl, který ji s paní premiérovou sepsal za pouhé tři měsíce.



Vyšla hlavně proto, že se Zuzana Paroubková snaží po svém vyrovnat s nepříjemnou ztrátou soukromí.



"Na to si obtížně zvykám," přiznává. "Ale má to pochopitelně i své výhody, díky nimž mě třeba nikdo rovnou nevyhodí, když přijdu prosit o peníze na Kojenecký nebo Dětský domov," uvědomuje si zároveň manželka premiéra, která iDNES poskytla krátký rozhovor.



Proč jste se rozhodla vydat knihu o svém soukromí?



"Nejspíš bych se pro nic takového nikdy nerozhodla, kdyby mě bulvární novináři a fotografové nechali žít jako obyčejnou ženu, která se manželovi do práce ani do politiky nemíchá a která se většinu času stará o opuštěné a bezbranné děti. Oni mě ale v očích veřejnosti zesměšnili a ukázali jinou, než ve skutečnosti jsem a tak jsem chtěla lidem ukázat svoji pravou podobu a říct jim, že není vždycky všechno tak, jak se píše v novinách.



Má kniha pomoci manželovi v předvolebním boji?



Že by kniha měla vyjít ještě před volbami, to vlastně rozhodl Ladislav Štaidl. Takže tak rozhodl nejspíš z obchodních důvodů. Nevím, jestli manželovi kniha pomůže nebo mu naopak ublíží, protože předvolebním bojům a strategiím moc nerozumím, ani jedno jsem ale neměla v úmyslu. Pokud mu však prospěji, tak budu jenom ráda.



Proč jste si jako autora vybrala právě Ladislava Štaidla?



Přečtěte si jeho knihu Víno z hroznů a pochopíte, proč jsem o spolupráci požádala právě jeho. Je to jediná autobiografie na trhu, která je naprosto otevřená, upřímná a bez vylepšování vlastního obrazu a k tomu ještě je napsána neotřepaným jazykem, inteligentně, vkusně a s báječným humorem. Ne nadarmo o té knížce napsal spisovatel Arnošt Lustig, že je to klenot.

Vybrala jste si pana Štaidla podle jeho autobiografie. Vyhovoval Vám také osobně?



S panem Štaidlem jsem se seznámila letos v únoru, abych ho mohla o napsání mojí knížky požádat. Byla jsem mile překvapená, že je přesně takový, jaký jsem si o něm udělala úsudek, když jsem jeho autobiografii četla.

Jak kniha vznikala? Psali jste si, setkávali jste se u vás doma, či na "neutrální půdě"?



Ženy se prý nejlépe poznávají při jídle, říká pan Štaidl, protože všude jinde prý dokáží dokonale předstírat. A proto jsme se nejčastěji scházeli v restauracích, kde jsme se při dobrém jídle navzájem zpovídali.

Vašich autentických vzpomínek v knize není moc, víc vypráví pan Štaidl, on sám to vysvětluje tím, že "kdo vás zná, ten ví, že jste tichá a moc toho nenamluvíte". Je to pravda? Opravdu byl problém Vás přimět k vyprávění?



Víte, já si myslím, že jsem při volbě autora měla šťastnou ruku, protože pan Štaidl knihu napsal opravdu dobře, ale taky hned pochopil, že v mém životě nebylo tolik pozoruhodných událostí a lidí, kterými by se dala celá kniha zaplnit, a tak přišel s nápadem, že se budeme zpovídat vzájemně.

Proč jste si za kmotry knížky vybrala právě manžele Svobodovy?



Se Svobodovými jsem se seznámila asi před půl rokem, když byli na návštěvě v Kramářově vile u mého manžela, a jelikož je mi Vendula blízká svojí pomocí nemocným dětem, požádala jsem ji, aby se křtu mé knihy s manželem ujali.

Máte v plánu vydat ještě nějaké další knížky?



K napsání další knížky bych musela mít nějaký závažný důvod, který by zajímal i veřejnost, a ten zatím není.