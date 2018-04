Zuzana Paroubková: Ať už ten blázinec skončí!

Proti jejímu muži se konají demonstrace, na mobil mu přicházejí výhrůžné esemesky.



Manželka premiéra Zuzana Paroubková je však překvapivě klidná. „Snažím se být muži oporou,“ říká tichým hlasem. Při rozhovoru u ní sedí zaměstnanec tiskového odboru vlády a povídání si nahrává.



Zuzana Paroubková je ostražitá, pořád mluví stejným tónem, jakoby bez emocí. Žádná ostrá slova ani bouřlivá gesta, která v posledních dnech předváděl její manžel. „Jen se bránil, k agresivitě ho vyprovokovali soupeři, kteří používali nefér prostředky,“ hájí svého muže.



Těšila jste se, že bude po volbách klid. Nastal?



Ne. Co se děje teď, má ke klidu opravdu daleko. (drobný úsměv) Myslím, že bude ještě teplé léto a horký podzim. Uvidíme, dokdy se to potáhne.



Obvinění, urážky, anonymy. S tím vším se váš muž v posledních dnech střetává. Prožili jste někdy spolu větší stres?



Rozhodně ne. Jde o nejhorší období, jaké jsme zažili.

Spousta lidí vašeho manžela nesnáší. Je vám to líto?



Není mi to líto. Jen jsem si řekla: Bohužel lidi nepochopili, o co jde. Nepřála bych jim, aby vládla ODS.

Nedávno měla jedna demonstrace proběhnout dokonce před vaším panelákem ve Stodůlkách. Co jste si říkala?



Že už je možné všechno. Bylo mi to nepříjemné hlavně kvůli lidem, co tam s námi bydlí.

Výzva byla zveřejněna na internetu. Jak jste se o té akci dozvěděla vy?



Přišla jsem zrovna domů, když mi volala moje mluvčí. Říkala, co hrozí a abych už nevycházela. Požádala jsem ochranku v dodávce, která stojí před domem, aby demonstranty nepouštěli do domu. Měla jsem hrůzu, co tam budou dělat za bengál. Naštěstí byla akce odvolaná.

Po internetu kolují vtipy o ČSSD. Přišel vám nějaký legrační?

Nedívám se na internet. Stačí mi, co se dočtu v novinách. Někdy jsou tam dost nevkusné věci. Navíc muži chodí výhrůžné esemesky na mobil, to mi taky nepřijde moc vtipné.



Co v nich je?



Manžel mi to neříká, zbytečně by mě nervoval.

Zjistili jste, jak lidé získali jeho telefonní číslo?



Pan Krejčíř ho zveřejnil na svých internetových stránkách. Volal manželovi v den voleb do Lidového domu. Nevím, jak číslo sehnal.

Proč se do toho zapojil podnikatel Radovan Krejčíř?

Asi muže tak nenávidí. S tím telefonem to nebylo poprvé. Už předtím uveřejnil někdo v novinách inzerát s číslem na mužův sekretariát. Napsal do něj, že jde o službu na mytí oken. Celý den volali lidi s objednávkami.

Vypadáte, že vás nic nerozhází...



Asi proto, že nám o to tolik nejde, jako jde Topolánkovým. Neusilujeme o moc.

Neříkejte. Jiří Paroubek prohlásil, že by se rád vrátil do křesla předsedy vlády.

Nechceme moc za každou cenu. Netoužíme po tom, nastěhovat se do Kramářovy vily. Manželovi jde o lidi, politika ho baví, ale chce ji dělat ve prospěch státu. Buď se domluví, nebo ne. On na tom není závislý. I bez politiky by uživil rodinu.



To už jste říkala kdysi, že by šel do zahraniční banky. A pak jste z toho měla doma problémy.



Doma to Jiří jen prohodil, ale byl to jen nápad. Neměla jsem to říkat.



Váš muž vypadá vyčerpaně. Máte o něj strach?



Čekali jsme to klidnější, ale je ve výhodě, může vyjednávat, čekat, co nabídnou. Není v koutě. Je v dobré psychické pohodě. Pomáhá mu i to, že si najde čas na relaxaci.



Jak relaxuje?



Jednou týdně chodí na hodinu k čínskému masérovi. Občas si zajde zaplavat nebo si lehne na kanape a čte si. Má rozečtené asi čtyři knížky. Na nočním stolku má Masaryka.



K tomu by byl určitě přirovnáván raději než ke Gottwaldovi či Mussolinimu. Dotklo se ho to?



Dotklo. Nechápu, jak na to přišli.



Ale uznejte, že váš muž byl v kampani občas velmi výbojný. Třeba když Topolánkovi vyhrožoval, že ho semele v kafemlejnku.

Musel reagovat na jeho výpady, například na obvinění, že spolupracuje s lidmi z mafie. Kdyby byl klidný, lidé by to vnímali jako slabost. Neřekli by si, že je slušnější. Takhle si aspoň nenechal dělat na hlavu.



Politologové jeho řečnický styl přirovnávali k Miloši Zemanovi.



Podle mě jsou rozdílní řečníci. Zeman je cíleně víc ironický. Někdy i bezdůvodně, manžel to nikdy bez důvodu nedělá, jen když totéž cítí z druhé strany.



Na veřejnosti vystupuje velmi sebevědomě. Nedávno třeba prohlásil: Jsem jediný, kdo může vést ČSSD.



Ale to je přece pravda. Nikdo další na jeho místo není. A říká to proto, aby si to uvědomili ať už členové sociální demokracie nebo i jiní lidé.



Copak oni si ve straně myslí něco jiného?



Mnohdy se zdá, že to neberou na vědomí, třeba někteří spolustraníci z krajů.



Co jste manželovi během kampaně radila?



Drobnosti. Bavili jsme se o oblečení, aby byl věcný. Že není vhodné, aby se stýkal s některými osobami, jména samozřejmě neprozradím.



Říkala jste, že byste kampaň vedla jinak. Jak?



Třeba bych snížila počet billboardů nebo bych je zrušila. Utratily se za ně miliony, které by se daly použít jinak. Napadlo mne to při jízdě rozbitou okreskou, kde stál velikánský plakát s mým manželem. Myslím, že to lidi tolik neosloví. Proto jsem navštěvovala dětské domovy, nejezdila jsem po mítincích. Politika je horší než showbyznys a nikdy bych do ní nešla. Tím spíš, když jsem poznala, jakými prostředky jsou někteří lidé schopni bojovat.



Bere váš muž všechny ty demonstrace a útoky proti sobě s takovým klidem jako vy?



Myslím, že ho to trápí.



Řeší to s vámi? Patří mezi ty, kteří potřebují politovat, nebo je tak tvrdý i doma?

Potřebuje slyšet podporu, že jsem s ním. Bylo mi ho hodně líto. Už kvůli výsledku voleb.



Po manželově boku jste stála i při jeho skandálním projevu po volbách, kdy napadl jejich regulérnost a srovnal je s volbami v roce 1948. Nešokoval vás?



Věděla jsem, co chce říct.



A nemyslíte, že to přehnal? On sám už toho lituje.



Bylo to emotivnější, než by bylo dobré. Chápu ho, co tím chtěl vyjádřit, ale asi bych použila jiná slova. Byl v tu chvíli hodně rozzlobený, nemohl se ke konci kampaně bránit.



Co ho rozlítilo nejvíc? Kubiceho aféra několik dnů před volbami?



Ty poslední čtyři dny, to byla síla. Nejvíc mu asi vadilo to, že se do předvolební kampaně zapojil prezident. Měl by být nadstranický.



A Kubiceho aféra?



To je věc, které moc nerozumím.



Ale když se v médiích objevilo, že váš muž může být zapletený do korupce a že je pedofilní...



Řekli jsme si, že je to hloupost, že na žádné jachtě nebyl, takže se nemohlo nic stát. Obojí bylo vymyšlené.



Pak jste vystoupila na jeho obhajobu. Co jste říkala?



Mluvila jsem v tom smyslu, že není gangster ani mafián, ale čestný člověk.



Proč jste ten text četla?



Byla jsem nervózní.



Byla to vaše iniciativa?

Ano. Říkala jsem si, že musím stát v takových momentech při něm. Jiří o tom věděl. Prozradila jsem mu, že si něco připravím, a byl rád.



Spolu s ním jste sledovala i volby. Jak se měnila vaše nálada, když zveřejňovali v televizi odhady a pak předběžné výsledky?



Sledovali jsme to před obří televizí a úplně jsme zkameněli, když zveřejnili ty odhady. Třicet osm ku třiceti... Říkali jsme si, že to není možné.



Výsledky byly nakonec těsné. Takže se vám ulevilo?



Byl to určitě úspěch, ale nebylo to vítězství, takže nás to trochu mrzelo. Oba jsme tomu věnovali hodně času. Čekali jsme až do večera, jestli levice dosáhne 101 mandátů. Pak jsme o ten jeden mandát přišli.



Mrzelo to manžela hodně?



Ano.



Znamená to, že by sestavil vládu s komunisty?



Nevím, jak by to bylo. (usmívá se) O tom nerozhoduji.



Vadilo by vám, kdyby byli ve vládě?



Rozhodně nehrozí návrat komunismu, jak straší pravicové strany. Pokud by měli komunisté rozumné názory, sblížili by se s programem, který má manžel... Nakonec ty hlasy dostali ve svobodných volbách a do strany přišli mladí lidé. Myslí to jinak, myslí víc sociálně než pravičáci. To by lidi poznali za pár let, jak se jim daří pod vládou ODS.

To by je musela ČSSD podpořit a odejít do opozice. Pro vás by to mohlo být výhodné v tom, že by na vás měl muž víc času.



Bohužel, i kdyby přestal dělat politiku, zůstane workoholikem.



A ta opozice?



Být v opozici není tak špatné. Ale upřímně řečeno, já bych to té ODS nepřála, aby měla ČSSD v opozici.



Šla by jí po krku?



Určitě. Neschválili by některé zákony, které se neslučují s normálním rozumem. Například rovná daň, vám by se líbila?



Pro mě by to bylo výhodné.



Pro většinu by to tak nebylo.



To je váš názor. Jak to tedy dopadne? Budou předčasné volby?



Doufám, že ne, podle mě by už nepřišlo k volbám tolik lidí. Myslím, že by lidé byli rádi, kdyby se politici dohodli.



Na co se teď nejvíc těšíte?



Že budu mít čas na kreslení, že si založím občanské sdružení, abych mohla pokračovat v charitě. K dětskému domovu, který podporuji teď, přiberu další tři. A těším se, že ten blázinec kolem voleb skončí. A budeme moci odjet na dovolenou.



Kdy to bude?



Koncem července budou vládní prázdniny. Ještě se musíme domluvit, kam pojedeme. Manžel by rád k moři, já bych raději někam na sever, vedro mi nedělá dobře.