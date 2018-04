Na první dítě nechci čekat do čtyřiceti, říká Zuzana Hejnová

Čtěte v pondělí Velký rozhovor se Zuzanou Hejnovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

„Sport na vrcholové úrovni dělám patnáct let, vlastně jedu pořád to samé, což je únavné,“ přiznává česká atletická špička Zuzana Hejnová v rozhovoru pro pondělní magazín Ona Dnes. Jedna věc jsou závody, které ji stále baví, druhá věc je náročná a tvrdá příprava na ně. Ta obnáší každodenní velkou dřinu. „A to si občas říkám, že tohle už nemám zapotřebí.“

Svoji roli hraje i plánované mateřství. „Nechci čekat na první dítě, až mi bude pětatřicet čtyřicet let. I proto začínám mluvit o konci kariéry,“ vysvětluje. Vrátit se pak po porodu zpět na závodní trať je téměř nemožné. Po třicítce jde fyzička a rychlost velmi rychle dolů a dostat se do formy na světovou úroveň by trvalo dlouho. Něco takového je podle atletky možné jen tehdy, když má sportovkyně dítě brzo do nějakých pětadvaceti let.

A co dál? „Určitě to bude něco okolo sportu. Se sportem mám největší zkušenosti, vím, jak to v něm chodí, znám lidi okolo něj,“ uvažuje Zuzana Hejnová o své budoucnosti. Už dnes je součástí projektu, kdy sportovci vystupují jako motivační řečníci a školitelé na různých akcích firem, s přítelem navíc založili sportovní akademii, která podporuje mladé talentované atlety, a pomáhám jim se prokousat do profesionálního sportu.

„Ono není legrace přijít z malého města do Prahy a najednou ve velkém městě fungovat, aniž v něm někoho znáte,“ vysvětluje Zuzana Hejnová, která sama přišla do hlavního města z Jablonce nad Nisou. Měla o něco snazší situaci v tom, že v Praze žila její sestra a bydlela společně s tehdejším přítelem. „Díky tomu jsem si rychle zvykla. Ale zažila jsem řadu mladých atletů, kteří přišli do Prahy a po roce se vraceli domů, protože to nezvládli,“ vzpomíná Zuzana Hejnová.