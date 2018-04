Zůstat dlouho mladý je možné

Nestárněte zbytečně rychle Zpomalit opotřebovávání svého těla může alespoň částečně každý. Přinášíme přehled rad, které vycházejí z doporučení lékařů zabývajících se takzvanou antiage medicínou. Tento lékařský obor se zabývá právě zmírňováním negativního vlivu stárnutí. • Buďte optimisté, budete déle mladí

Už několik výzkumů ukázalo, že optimisté žijí déle. Díky pozitivnímu přístupu k životu tito lidé snáze zdolávají různé překážky. Je naopak prokázáno, že dlouhodobě špatná nálada a nedostatek optimismu se nakonec mohou odrážet i na stavu vnitřních orgánů člověka. • Jezte zdravě a spíše méně

Kvalitní strava rozhodně přispívá k tomu, aby byl člověk zdravý. Dbejte na to, abyste měli v jídle vitaminy a stopové prvky, jako je selen, magnezium neboli hořčík a zinek, případně si je doplňujte uměle. • Nepřehánějte to s alkoholem, nekuřte

Alkohol v malém množství chrání třeba srdce, ale vysoké dávky ničí mozkové buňky a vnitřní orgány. Kouření neprospívá zdraví nijak a léta kouření krabičky denně zkracují život až o deset nebo patnáct let, navíc kuřáci vypadají starší. • Nebuďte obézní

Život prodlužuje také to, když se člověk nepřejídá. Nadváha zvyšuje zdravotní rizika, obézní lidé už většinou trpí různými nemocemi přímo vyplývajícími z kil navíc. • Dbejte na to, abyste měli silnou imunitu

Otužujte se, posilujte obranyschopnost organismu, případné virózy a podobné choroby pořádně vyležte a dolečte. Imunitě škodí také stres. Pokud nebude silná, hrozí vám častější infekce a stoupá i riziko vážných onemocnění. • Víte, čím trpěli vaši rodiče a prarodiče?

Je dobré vědět, jakými nemocemi trpěli vaši předci, důležité jsou zejména zhoubné nádory nebo infarkty před padesátkou. Zaměřte se na jejich prevenci. • Choďte k lékaři

Pravidelné preventivní prohlídky samy o sobě život neprodlužují, ale dá se jimi zjistit počínající nemoc v době, kdy je vyléčení snadné. Jde třeba o preventivní gynekologická vyšetření, vyšetření prostaty, skrytého krvácení do stolice a podobně. Najděte si lékaře, kterému důvěřujete. • Hlídejte si cholesterol, tlak a homocystein

Součástí preventivních prohlídek jsou některá důležitá vyšetření. Měli byste vědět, jak jste na tom s cholesterolem, tlakem a homocysteinem, což je látka ukazující stav vaší kardiovaskulární soustavy. Lékař by vám měl vysvětlit, co vaše hodnoty znamenají a co z nich plyne pro váš životní styl. • Spěte dost, jinak si ubližujete

Každý člověk má jinou potřebu spánku, ale měli byste spát tak, abyste nebyli přes den bezdůvodně unavení. Krátkodobý nedostatek spánku nevadí, ale při dlouhodobém nedostatku se oslabuje imunita. • Nestresujte se zbytečně

Krátkodobý stres člověku pomáhá zvládat běžné úkoly, dlouhodobý stres je krajně nezdravý: rovněž oslabuje imunitu, navíc zhoršuje i problémy s pamětí a soustředěním. • Mějte rádi svou práci

Není to vždy bohužel možné, ale je dokázáno, že lidé, kteří jsou ve svém zaměstnání spokojení, bývají méně nemocní a dlouhodobě v lepší kondici. • Naučte se odpočívat

Někteří lidé vydávají za svou přednost to, že jsou v jednom kole, ale jejich zdraví to nesvědčí. Odpočinek pasivní i aktivní do života patří. • Věnujte se přátelům

Bohatý společenský život s sebou většinou nese psychickou pohodu a ta už přímo souvisí se zdravotním stavem. Osamělí lidé trpí častěji psychickými i zdravotními problémy. • Mějte koníčky, které vás baví

Dostatek vlastních zájmů a aktivit rovná se bohatý osobní život. Tímto způsobem se bystří mozek, přičemž právě jeho stárnutí nebo naopak udržování v kondici hraje velkou roli v tom, jaký je váš biologický věk. • Hýbejte se, budete zdravější

Je to známé doporučení, ale se stárnutím přímo souvisí. Člověk, který se přiměřeně hýbe, bývá zdravější a může být v lepší kondici než jeho vrstevníci. Pozor, o přepínání a vrcholovém sportu to nutně neplatí. • Na slunce choďte jen občas

Občasný pobyt na slunci vás zásobí vitaminem D, na druhou stranu se zbytečně vystavujete riziku rakoviny kůže. • Vyhýbejte se chemikáliím

Dlouhodobé působení chemických látek prokazatelně zhoršuje zdraví, některé z nich jsou karcinogenní, jiné mohou vyvolávat alergie a podobně. • Vědci radí: dlouhé vztahy jsou lepší

Lidé, kteří žijí v dlouhodobých partnerských vztazích, žijí v průměru déle a bývají zdravější, ale zatím nedokážou jednoznačně vysvětlit, čím to je.