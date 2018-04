Zumbu se naučíte, i když neumíte tancovat, tvrdí instruktorka

Vzpomínáte si na svou první hodinu zumby?

Pamatuju si na ni přesně. Absolvovala jsem ji přibližně před rokem a půl v Kanadě, kde jsem byla na studijním pobytu. V Česku tehdy byla zumba neznámá, byla to pro mě novinka. Tamní instruktorka pocházela z Jižní Ameriky a latinskoamerickou hudbu měla přímo v krvi, takže mě hned na první hodině naprosto dostala, okamžitě jsem se stala pravidelnou návštěvnicí zumby.

Věnovala jste se už předtím tancování?

Před mnoha lety jako dítě, kdy jsem navštěvovala hodiny baletu a moderního tance. Ale zpátky k tanci mě po letech přivedla až právě zumba.

Ptám se proto, že jako člověk pohybově nenadaný moc nevěřím, že bych zumbu zvládla bez předchozí taneční průpravy. Co myslíte?

Podle mého názoru je možné zumbu začít cvičit, i když o latinskoamerických tancích člověk neví vůbec nic. Vím to z osobní zkušenosti. Kdo přijde poprvé, nemusí hned na první hodině všechny kroky stíhat, ale po pár lekcích si je zapamatuje. Někdo to zvládá dokonce na první lekci. Je to stejné, jako když přijdete poprvé na kteroukoliv jinou hodinu, chce to chvíli cviku. A nemusíte se bát, že vás bude čekat trápení jako tanečníky třeba ve StarDance: kroky pro zumbu jsou zjednodušené, není to výuka tance.

Pokud by někdo chtěl shodit kila, jak často mu doporučujete cvičit?

Zumba je určitě cvičení, při kterém je možné zhubnout. Střídají se rychlé a pomalejší rytmy a právě to je dobré pro spalování. Samozřejmě jako je tomu u všech jiných sportů, pokud chce člověk nějaké kilo shodit, je nutné dodržovat správnou životosprávu a zumba poté skvěle napomůže ke zhubnutí pohybem, který člověka baví a nemusí se trápit při cvičení. To je podle mého mínění síla zumby, právě proto může napomoci i při snaze shodit nějaké kilo. Pak už záleží na každém, kolikrát týdně chce zumbu cvičit. Ale protože zumba jako cvičení člověka baví a nemusí se do toho nutit, většinou návštěvníci zumby chodí vícekrát týdně. Pokud by někdo chtěl zumbou opravdu zhubnout, ideální je chodit na hodiny přibližně třikrát za týden. Jít si zacvičit jednou za dva týdny může být fajn, zlepší to náladu, ale nelze doufat, že se taková aktivita odrazí na váze.

Je nadváha handicap, který brání cvičení zumby?

Záleží na každém jedinci – jakou má fyzičku a sílu. Pokud člověk s nadváhou běžnou hodinu zvládá, tak není podle mého názoru důvod, proč by na hodiny nemohl chodit. Navíc pro ty, co nezvládají, existují i méně náročné lekce zumba gold.

Cvičení ve spojení s tancem logicky přitahuje ženy, ale je atraktivní i pro muže?

Už se začali zapojovat a pomalu jich přibývá, což je jen dobře. Zaznamenala jsem předsudky, že zumba není pro muže, když má latinskoamerický nádech. To ale není pravda, pány na lekcích zumby vítáme.

Kterými sporty je dobré zumbu doplnit?

Je to individuální. Pokud někdo chce cvičit pouze zumbu, nijak si neublíží. Ale má-li rád i jiné sporty a nakombinuje vše se zumbou, je to také dobrá varianta.

Jak vnímáte současný boom – nehrozí, že se za instruktora zumby prohlásí kdekdo?

Zájem o zumbu a její instruktory a instruktorky je skutečně velký. Ze své zkušenosti ale vím, že návštěvníci kurzů většinou mají poměrně dobré informace a vědí, jak si zjistit, že instruktor absolvoval oficiální kurz. Takže bych se moc nebála.