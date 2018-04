Zumba to není, fitjazz si ale užijí dámy i mladé holky

Hudba s vámi hraje, chce se vám tančit, ale jaksi není s kým? Byla by škoda zmeškat příležitost k pohybu. Dejte se do...

Zumba pobláznila už tisíce žen po celém světě a stále přibývají další. Co je do tělocvičen táhne? Chytlavé...

V cizině se zumba tančí už deset let, ale až v posledních dvou letech se šíří i u nás. Zita Košnarová jí propadla hned...

Zumba může i ublížit, varuje první dáma fitness Jana Havrdová

Říká se, že po čtyřicítce není zdravý člověk, jen špatně vyšetřený. Je to sice jen nadsázka, ale pozor: "Správně by to...