Tajemství bohatých a krásných žen? Rafinovaní muži z Blízkého východu

Sázka o J.Lo V zákulisí po přehlídce jsem se sešla s návrhářem Zuhairem Muradem, abychom si popovídali o jeho couture kolekci. Nakonec padla otázka, které z šatů doporučí své momentálně nejlepší zákaznici Jennifer Lopezové na předávání Oscarů. "Uvidí kolekci na fotkách a měla by si vybral jedny šaty," svěřil se. "Ale i ostatní herečky projevily velký zájem o mé šaty." Které by on sám vybral? Volba padla na zlatem vyšívanou róbu doplněnou pláštěm z bílého a zlatého peří. "A vy byste jí doporučila jakou kreaci?" Uzavřeli jsme tedy sázku, zda si v únoru diva oblékne jeho favorita, nebo mého, tedy zlaté šaty s velmi odvážným rozparkem.