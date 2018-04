Zuby českých dětí jsou horší než v EU

Dvanáctiletí čeští školáci mají podle výzkumu o něco více kazů, plomb i vytržených zubů než stejně staré děti v zemích EU.

Příčinu vidí Pekárek především v tom, že rodiče si ještě nenavykli pravidelně chodit k zubnímu lékaři s dětmi už od batolecího věku.

Někteří z rodičů podle něj ani neznají zásady péče o dětský chrup. Podstatně by se to mohlo změnit, pokud by se rodiče naučili o chrup dětí pečlivě a správně starat.

Z neuspokojivého stavu dětského chrupu viní Pekárek částečně i své kolegy. "Mnoho zubních lékařů se pořád mylně domnívá a tvrdí často rodičům, že se dočasné zuby neošetřují, což není pravda," prohlásil. Připustil, že ani vysoká škola nepřipravuje stomatology na to, aby každý uměl ošetřit i roční dítě.

Stomatologická komora však nechce, aby byly ve školách obnoveny preventivní prohlídky. "Jsme proti tomu, aby děti chodily k zubaři povinně se školou. Zdravé zuby dětem škola nezajistí, dbát by o ně měl každý rodič," prohlásil Jiří Pekárek.