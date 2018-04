Zubní pastu jen s fluoridy

Jakou pastu použít?

Hlavním kritériem pro výběr zubní pasty je dostatečný obsah fluoridů. Fluoridy podporují remineralizaci, proces, při kterém se napravují drobné defekty ve sklovině vzniklé působením kyselin.

Obsah fluoridů se udává v tzv. ppm (partes per milion neboli počtu fluoridových částic na milion částic jiných). Pro děti do 6 let jsou vhodné pasty s maximálním obsahem fluoridů do 500 ppm.

Pasta pro dospělé obsahuje 1000 - 1500 ppm fluoridů. Pasty s vyšším obsahem fluoridů jsou určené pro skupiny pacientů se zvýšeným sklonem ke vzniku zubního kazu a jejich používání by měl navrhnout a řídit zubní lékař.

Zuby potřebují fluoridy - čtěte ZDE.

Druhou významnou složkou zubních past jsou tzv. abraziva, látky podporující mechanický účinek kartáčku. Vysoký obsah abraziv může časem poškodit povrch skloviny. Výrobci pasty dále obohacují o látky zlepšující komfort v dutině ústní a navozující pocit svěžesti; jedná se obvykle o jedlou sodu nebo peroxid vodíku.

• Pasty versus gely

Je lepší pasta, nebo gel? Rozdíly jsou pouze ve vzhledu a chuti. Některé gely však mohou kvůli vyššímu obsahu křemičitých sloučenin nepatrně obrušovat sklovinu.

• Pasty proti vzniku zubního kamene

Tyto pasty zubní kámen neodstraňují, ale pomáhají zabránit jeho vzniku. Vlastní účinnou složkou je pyrofosfát. Klinické studie prokázaly snížení tvorby zubního kamene až o 36 procent. Pyrofosfát však ovlivňuje pouze zubní kámen přítomný nad úrovní dásně, nepůsobí ale na zubní kámen pod úrovní dásně, který má na rozvoji zánětlivých onemocnění dásní hlavní podíl.

• Zubní pasty pro zdravé dásně

Účinnost tohoto druhu past je diskutabilní. Hlavní složkou je fluorid cínatý (stannous fluoride), což je hlavní rozdíl oproti běžným pastám obsahujícím fluorid sodný (sodium fluoride), monofluorofosforečnan sodný nebo amin fluorid. Fluorid cínatý údajně redukuje výskyt gingivitidy (zánětu dásní), v prevenci zubního kazu je však ve srovnání s výše jmenovanými sloučeninami fluoru méně efektivní.

• Abrazivní pasty pro kuřáky

Tyto pasty nelze vzhledem k vysokému obsahu abraziv doporučit. Mohou totiž způsobit ústup dásně a narušit povrch skloviny. Nejlepším způsobem jak se pigmentových skvrn od tabáku zbavit je zanechat kouření nebo si nechat zuby profesionálně vyčistit u zubního lékaře.

• Pasty snižující citlivost zubů

Tyto pasty většině lidem s obnaženými citlivými krčky opravdu pomohou. Složení desenzitizujících past se u jednotlivých výrobců může lišit. Pokud tedy nezabere výrobek jeden, je třeba vyzkoušet výrobek jiný.

• Bělící pasty

Na bělící pasty je třeba nahlížet obezřetně. Nemají se používat samostatně, ale v kombinaci s běžnými fluoridovými pastami a to maximálně jednou denně. Abrazivní účinek u různých výrobců se liší. Účinnost těchto výrobků je navíc diskutabilní. Opravdu účinně lze zuby bělit buď přímo v ordinaci zubního lékaře nebo po konzultaci doma specielními přípravky k tomu určenými.

Bělení: cesta k přitažlivému úsměvu - čtěte ZDE.

• Čisticí prostředky pro nositele zubních náhrad (protéz)

I když existují rozdílné přípravky pro údržbu zubních náhrad, běžně k dostatečné péči postačí i obyčejné mýdlo, vlažná voda a kartáček (nebo speciální kartáčky určené k čištění protéz).

Na značce nezáleží

Zuby si čistěte alespoň dvakrát denně, zvláště důkladně večer po posledním jídle měkkým kartáčkem s pastou obsahující fluoridy! Mechanický účinek kartáčku a správná technika je mnohem důležitější než značka pasty. Čištění mezizubním kartáčkem nebo vláknem je nezbytné pro vyčištění mezizubních prostor, kde ani ten nejlepší kartáček a samozřejmě ani pasta nezmůže nic.