Naproti tomu povrchové kazy se objevují u dospívajících, začínají mezi zuby a rostou pomalu. Na počátku vyhlížejí jen jako křídově bílé skvrny na sklovině narušené činností bakterií. Krčkový kaz, častý po 50. roce života, začíná v oblasti cementu, tvrdého obalu kořene zubu, který je postupně odhalován ustupující dásní.

Jaké jsou příznaky zubního kazu?

Povrchový zubní kaz provází přechodná ostrá bolest, při podráždění horkem, chladem nebo sladkým. Prohlubující se kaz se projevuje vzrůstající a přetrvávající bolestí, kterou vyvolává jídlo nebo dotek jazyka. Hluboký zubní kaz poznáte podle intenzívní trvalé bolesti, která může být doprovázena otokem dásní, obtížným otevíráním úst, zápachem z úst, případně výtokem hnisu.

Bolest začíná většinou v okamžiku, kdy kaz dosáhne vrstvy centimu, který leží pod ochranným obalem skloviny. Bolest je přechodná, objevuje se, když jíte něco horkého, studeného nebo i sladkého. V této fázi se zub dá obvykle zachránit. Prohloubí-li se kaz až k zubní dřeni, bolest se stane trvalou a poškození zubu je nevratné.

Koho se tato nemoc týká?

U většiny lidí se tvoří zubní kaz již v dětství. Riziko narůstá s pojídáním sladkých jídel a špatnou ústní hygienou, kouřením a žvýkáním tabáku. Faktory omezující tvorbu a odtok slin riziko zubního kazu zvyšují. Návyk dítěte na sání mléka nebo džusu z lahve pří usínání vede k výrazným kazům mléčného chrupu, což může ovlivnit i vyšší kazivost stálých zubů.

Prevence a léčba zubního kazu

Stomatologové pro preventivní ústní hygienu doporučují lidem dodržovat jednoduchá opatření, shrnutá do tří základních kroků.

Prvním krokem každodenní péče o chrup je jeho čištění zubním kartáčkem, který ovšem nedosáhne do všech míst v ústech. Proto by mělo vždy následovat vyčištění mezizubních prostor vhodnými pomůckami. Aby byla opravdu vyčištěna celá ústa, měla by být pravidelná péče završená výplachem antibakteriální ústní vodou.Dvakrát za rok navštivte zubního lékaře. Zubní sklovinu posilují fluoridy, proto používejte zubní pastu s fluorem.

Při mírné bolesti je vhodný teplý obklad čelisti nebo ohřívací polštářek. Naproti tomu nepoužívejte teplé obklady při pulzující bolesti, která znamená rozvíjející se zánět. Místo toho přikládejte na bolestivé místo na 5 až 10 minut sáček s ledem, který zabrání většímu otoku a uleví poněkud od bolesti. Z léků pomohou analgetika. Každopádně ale co nejdříve vyhledejte svého zubaře.

Stomatolog léčí zub tak, že zubní kaz vyvrtá a postižené místo, pokud je to možné, zaplombuje. Při zánětu a hlubokém zubním kazu je nutné nerv zubu umrtvit a měnit dezinfekční vložky, dokud se zub nevyléčí.