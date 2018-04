Zubařů je málo, odmítají nové pacienty

Podobné zkušenosti má i Šárka Jakšíková z Prahy. Sehnat zubní lékařku se jí podařilo po desítkách marných pokusů díky známým.

"Měla jsem zubařku, která odešla do důchodu. Netušila jsem, jaký je problém ve velkém městě najít jinou, tak jsem si sedla k telefonnímu seznamu a začala obvolávat ordinace u nás," popisuje devětadvacetiletá žena.

Telefonovala do všech ordinací na Praze 2, kde bydlí, ale nikde už nepřijímali nové pacienty. "Tak jsem postupně okruh rozšiřovala i na jiná místa Prahy, ale pořád nic. Zubařku se mi povedlo najít až přes kolegu v práci - jeho tetu," vypráví.

"Ta nás výjimečně vzala, přestože dělala závodní zubařku pro jiný podnik. Jenže během dvou let odešla taky do důchodu a já zase neměla nikoho."

Znovu další telefonáty, ale marná snaha. Pomohli opět až známí. "Teď mám sice skvělou zubařku, jenže je zase moc mladá, a tak se bojíme, že nám brzy otěhotní," říká Šárka Jakšíková.

"Už jsem jí to minule říkala a ona naštěstí tvrdí, že na mateřské nebude chtít být dlouho. I tak ale nevím, co budu dělat. Shánět další zubařku, to je hrozné martyrium. Teď mě čeká ještě jedno kolo telefonátů a doprošování se, kvůli zubaři pro děti. Sehnat volného dětského zubaře je totiž ještě horší než pro dospělé."

A podle stomatologů má být ještě hůř. Univerzity sice slíbily, že letos přijmou víc studentů, a brněnská vysoká škola to také dodržela, ale obecně je to potíž: studium zubařů je totiž nejnákladnější vůbec - jeden rok jednoho studenta přijde kvůli nákladnému materiálu až na 220 tisíc korun.

Zároveň každoročně odejde do důchodu několik stovek zubařů, takže pokud se nezvýší počty nových mladých zubařů, bude podle šéfa stomatologické komory Jiřího Pekárka v Česku do deseti let jen polovina stomatologů.

Navíc není, kdo by budoucí zubaře vychovával. "Máme co dělat, abychom zajistili dostatečný počet pedagogů pro výuku. Máme hlavně starší pedagogy, přičemž ti v důchodovém věku nejsou výjimkou. Snažíme se vychovávat si mladé, ale střední generace téměř chybí," posteskl si přednosta olomoucké fakultní Kliniky zubního lékařství Miroslav Eber.

A důvod? Zubaři v produktivním věku raději pracují v soukromých ordinacích. "Nejspíš si tak vydělají víc než učením. A z fakulty už nám utíkají i mladí. Zrovna včera za mnou jeden přišel s tím, že by raději tři dny v týdnu učil a zbývající dva trávil v privátní praxi," popisuje Eber.