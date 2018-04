Zubařů je málo, hrozí problémy

Sehnat zubaře je v Česku složité, ale zatím ne nemožné. Zubaři stárnou a nových přichází do oboru málo. Pokud výrazně nepřibude studentů zubního lékařství, klesne počet zubařů do 15 let o třetinu a pro řadu pacientů bude nemožné nechat si ošetřit chrup, varoval dnes prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. V Česku je 7000 zubařů, na jednoho připadá 1500 pacientů.

"Nemáme radost z toho, že budeme mít plné čekárny a zemí budou bloudit pacienti, protože je nebude mít kdo ošetřit," poznamenal Pekárek. Podle propočtů Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické bude v roce 2022 chybět v Česku 2200 zubařů.

Problémem jsou finance

Pět lékařských fakult přijímá ročně 300 studentů, to je třetina počtu, který by byl pro praxi zapotřebí. Ministerstvo školství navrhuje nárůst studentů každý rok o 20 procent. Fakulty ale na výchovu většího počtu studentů nemají peníze. Dostávají 120.000 korun ročně na studenta, potřebovaly by přinejmenším 200.000 korun.

Na hrozící nedostatek zubařů upozorňuje komora léta. Pekárek jednal s řadou ministrů zdravotnictví a školství. Dosáhl zatím jen toho, že vznikla meziresortní komise. Jejím prvním výsledkem je analýza počtu zubařů do roku 2020. V komisi jsou zástupci zubařů a ministerstva školství. Ministerstvo zdravotnictví se práce komise neúčastní. Podle analýz je nejvíce zubařů ve věku 51 až 55 let. Ve skupině 24 až 50 let je 3068 zubařů, nad 50 let je 4981 zubařů. Pokud se nic nezmění, zůstane ze současných 6792 zubařů v roce 2022 jen 4552. Místo 1510 pacientů bude na ordinaci 2255, tedy o 745 více.

"Navrhujeme tři pilíře řešení, první je vyšší počet absolventů zubního lékařství, druhý se týká změny systému poskytování zubní péče a třetí je zvýšení motivace pacientů cestou preventivních programů a vyřazením části péče ze zdravotního pojištění," uvedl Pekárek. Bezplatná by podle něj měla nadále zůstat standardní péče o děti. Dospělí by si platili plomby a ošetření kořenových kanálků.