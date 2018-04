Zubaři pohrozili: platit se bude hotově

Zubaři se sešli v Praze na svém 42. sněmu.

Varovali, že pokud se do poloviny příštího roku nezmění zdravotní politika země, opustí zdravotní pojišťovny a přejdou na přímé platby.

Současné smlouvy platí do června 2006.

"My nejsme nuceni být vázáni smlouvou se zdravotní pojišťovnou a jestli podmínky, které bude diktovat stát nebo pojišťovny, budou pro nás nepřijatelné, pak značná část zubařů ze systému vystoupí, ať si to pak politici vysvětlí svým voličům," řekl prezident Stomatologické komory Jiří Pekárek.

Pekárek připomněl, že v polovině roku 2006 nebudou končit jen smlouvy s pojišťovnami, ale také mandát současné vlády, jejíž zdravotní politiku stomatologové kritizují.

"Věřím, že ve stejném měsíci dojde také k politickému lámání chleba, pokud k tomu nedojde dříve," uvedl Pekárek.

Koncepce, kterou chystá ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, je pro zubní lékaře nepřijatelná, protože podle nich vede k posílení role státu a omezuje svobodné podnikání. Koncepci již odmítli také zdravotníci, odboráři a výhrady měli i někteří členové vlády.

Paradoxní výhodou stomatologů je podle Pekárka právě skutečnost, že jejich počty klesají a poptávka převažuje nad nabídkou. A zubařů bude ubývat i do budoucna, protože jich více odchází do důchodu, než přichází ze škol. I kdyby tedy opustili systém veřejného zdravotního pojištění, o pacienty by zřejmě nepřišli.

Už teď je podle Pekárka zřejmé, že za pět let vyjde ze škol 600 nových zubařů, do důchodu jich odejde 1500 až 2000. V tu chvíli každá další stovka lékařů, která by vystoupila ze systému, znamená, že na každého, kdo v systému zůstane, připadne i více jak 4000 nových pacientů.

"Máme příklad už teď třeba na Kladensku, kde odejdou tři lékaři do důchodu, a najednou tam bloudí 6000 pojištěnců, které už nemá kdo ošetřit," řekl Pekárek.

Návrhům řešení od Emmerové se zubaři podle Pekárka mohou jen smát. Ministryně chce například vytvořit spádové oblasti.

"Nevím, jak si pacient pomůže, stejně na něj přijde řada až za takovou dobu, že to, co bude mít v ústech, bude možné řešit leda tak extrakcí," míní prezident komory.

Nesouhlasí ani s návrhem, aby lékař musel každého odmítnutého pacienta písemně hlásit krajskému úřadu. Zubaře již tak vytížené přívalem pacientů, by to podle Pekárka ještě zahrnulo další administrativou.