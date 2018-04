Zubaři hrozí, že začnou vybírat za ošetření peníze

Viceprezident České stomatologické komory Pavel Chrz řekl, že zubaři nejsou spokojeni s limity, kvůli kterým odmítali v prvním pololetí pacienty a museli by je prý odmítat i dál.

"Zubaři, aby se nedostali s pacientem do sporů, v prvním pololetí ho ošetřili a péči vykážou až ve druhém. Dostanou se do problémů s pojišťovnami, protože to by dělat neměli, a dostanou se do problémů i kvůli limitům, o to méně péče budou moci ve druhém pololetí poskytnout," popsal Chrz.

O problémech s novými smlouvami budou zubaři jednat na sobotní valné hromadě, na níž se sejde v Praze zhruba 700 stomatologů z celé republiky. Pozvali na jednání i nového ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, který se však kvůli pracovnímu zaneprázdnění omluvil.

Přítomni naopak budou zástupci zdravotních pojišťoven. Zubaři s nimi chtějí probrat výši úhrad za péči v druhém pololetí a propočty úhrad na celý příští rok. "Navrhujeme dostatečné úhrady, je otázka, jestli na to pojišťovny přistoupí," poznamenal Chrz.