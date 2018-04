Hra na neexistující kytaru, štrikování ňader a další ztřeštěné koníčky

Taky při sepisování životopisu tápete nejvíc u kolonky koníčky a zájmy? Chvíli marně pátráte v paměti a pak začnete vágně vypisovat: čtení, filmy, sport, hudba, cestování... Tomu, kdo tohle později čte, musí zákonitě nudou padat oči. Možná je právě teď na začátku prázdnin ten nejvyšší čas vybrat si svůj nový originální koníček, který vašim potenciálním zaměstnavatelům i kamarádům vyrazí dech.

Bláznivé proměny

Přerostlá hnědovlasá kopie Pipi Dlouhé punčochy v růžové sukni a romantickém živůtku zběsile poskakuje po pódiu, pravá ruka lítá po krku kytary nahoru dolu, levá buší do strun. V jednu chvíli muzikantka vyhodí kytaru do vzduchu, udělá přemet a nástroj zase chytne a hraje dál. Vidět tohle uctívaný rockový kytarista Slash, naordinuje si uměleckou pauzu, aby to rozdýchal.

Koníčky pro ženy 1. Pište si blog. Baví vás vaření? Móda? Filmy? Založte si na internetu vlastní blog a lákejte čtenáře na recepty či recenze. 2. Přihlašte se na Krav Maga. Efektní sebeobranný boj, který je využíván v izraelské armádě i v CIA. 3. Kreslete pravou hemisférou. V těchhle kurzech prý naučí malovat i to největší "dřevo".

Ta živelná dívka je devětadvacetiletá Veronika Müllerová, vystudovaná inženýrka chemie a chlubit se může dvěma tituly české mistryně v hraní na kytaru a bronzovou medailí z loňského světového šampionátu ve Finsku. Že jste o jejím hudebním talentu ještě neslyšeli? Veronika totiž hraje na fiktivní kytaru.

Air Guitar je pak soutěž sdružující podobné nadšence po celém světě. Vyhrát ji může i "kytarista" s úplným hudebním hluchem a bez znalosti jediného akordu. Pro nás, hudební analfabety, kteří ale vždycky snili, jak budou vyprodávat sály a fanoušci v prvních řadách budou řvát nadšením, je to nová naděje!

Když už jsme u toho napodobování, v asijských zemích milují komiksy a podle nich natočené filmy. Za oblíbené postavy se pak nadšeně převlékají. Tahle zábava má název Cosplay - hraní si s kostýmy. Ve zbytku světa na téhle zábavě ulítávají fanouškové sci-fi, především Star Treku a Starwars.

Proměna nespočívá jen v dokonalém stylingu, ale i v perfektní nápodobě hlasu, oblíbených hlášek a typických gest. Bohužel někdy dotyčné nebaví maskovat sebe a zaměří se na ty, co se nemohou bránit. Některé maminky mají potřebu svá miminka stylizovat do kožíšků medvídků, dávat jim na hlavu parohy, na záda andělská křidýlka a ve všech těchhle maškarádách děti vyfotit a vylepit do alba.

V Číně zas majitelé psů stříháním a barvením proměňují čtyřnohé mazlíčky třeba v tygry, pandy nebo rovnou chodící barevné bonbony... Náklady na zvířecí psychology zatím nebyly vyčísleny.

Nudící se muži

I kdybych ráda byla genderově nezaujatá, v případě ulítlých koníčků má pohlaví rozhodující vliv. Majitelé chromozomů XY dokáží vymyslet věci, nad kterými mým chromozomům XX zůstává rozum stát a stydí se, jak žijí nudný život.

Koníčky pro muže 1. Geocaching. Stačí vám GPS, pomocí níž hledáte ukryté poklady. Ideální rodinná zábava na nedělní odpoledne. 2. Kurzy vaření. Vařečka a hrnce už dávno nejsou doménou žen. Jestli rádi vaříte, zlepšete se u mistrů ve svém oboru. 3. Kiting. Pořiďte si draka, který vás s pomocí větru bude tahat na suchu i na vodě.

Chuck Lamb se na první pohled neliší od ostatních padesátníků z amerického Columbusu - na hlavě má míň vlasů než na fotkách ze střední, rád sleduje televizi, vychoval šest dětí. Před sedmi lety si "vymyslel" prazvláštní koníček: předstírá svou smrt.

Představuji si to tak, že jeho žena s dětmi se vrací z rodinného nákupu a doma najdou tatínka pověšeného za kravatu na větrák. Tonya Lamb bude asi klidná duše, protože znám dost žen, které by tuhle "vtipnou" předstíranou smrt proměnily v reálnou úkladnou vraždu.

Ona místo toho ochotně manžela fotí a točí ve scénách s vrtákem v hlavě, rozpláclého na skle auta, zborceného v předsíni poté, co šlápnul na dětské autíčko... A smrt naoko má úspěch. Internetové stránky www.deadbodyguy.com viděly už desítky milionů lidí.

V listopadu 2009 se pravidelně v živých vstupech britských televizí začal objevovat rozcuchaný obtloustlý chlapík v béžovém svetru. Stál za reportérem, negestikuloval, nic neříkal. Objevil se ve zpravodajství BBC, Channel 4 či Sky News. Až v červnu následujícího roku se odhalila jeho totožnost - čtyřiačtyřicetiletý pečovatel a dobrovolník Paul Yarrow.

Proč si zvolil jako hobby nahánět televizní štáby po Londýně? Prý ho naštval názor, že tlustí a oškliví lidé do televize nepatří. A on to pokořil. Ve zprávách se objevil víc než stokrát.

I takovou nudnou činnost, jakou je žehlení, povýšil na zábavu až muž. Žádnou ženu totiž do té doby nenapadlo vynést prkno, žehličku a prádlo alespoň na zahradu. Angličana Phila Shawa ano. Přišel z šichty ve fabrice a těšil se na lezení po skalách. Jenže doma ho čekal kopec vypraného prádla.

Hlavou mu proběhla jednoduchá rovnice žehlení + horolezectví = extrémní žehlení. Tahle zábava si našla spoustu vyznavačů. Prostě stačí, když žehlicí prkno a ostatní nezbytnosti dotáhnete na zajímavé místo - například vrchol hory, doprostřed dálnice, na dno jezera, na lyžařský svah, na kánoi - a tam si vyžehlíte své tričko a necháte se při tom zvěčnit. Nenašla jsem však odpověď na jednu otázku: Kde na těch netypických místech berou elektrický proud?

Zručné ruce i tělo

Jsou koníčky, pro které se musíte narodit s kusem bláznovství, a pak ty, které vyžadují zručné prsty, dokonale zvrásněné mozkové závity v sekci motorika, nůši trpělivosti a absolutní absenci sklonů k hysterii.

Pro jejich vyznavače je největší relaxací si po práci sednout ke stolu a do vaječných skořápek vyrývat složité vzory. Nebo tvoří minisochy z pastelek či voskovek, kreslí portréty slavných na tousty či propadli origami - skládají papír do trojrozměrných tvarů.

Pro nás, pro které je provlečení nitě okem jehly bojovkou na celý večer a po třetím marném pokusu námi cloumá vztek, jsou tihle rukodělně nadaní lidé na úrovni meditujících tibetských mnichů.

Smeknout zaslouží i před nadšenými amatérskými cukrářkami, které ve volných hodinách zdobí patrové dorty nebo vyrábí speciální minisušenky, tzv. cupecake, na které malují nejrůznější motivy.

Děláním se s nimi strávíte půl dne a pak je děti na party v pár minutách snědí. Já bych jim je dolovala zpátky z krku, tyhle ženy jsou šťastné, že dětem chutná. A příště jich připraví další hromadu.

Jednou z manuálně zručných žen byla Audrey Horncastle z britského Woodingdeanu. Perfektně pletla a po osmdesátce začala na jehlicích vytvářet z vlny ňadra. Nehledejte za tím žádnou gerontologickou úchylku, tahle paní jen pomáhala dobré věci. Její dcera je zdravotní sestra a v tamější porodnici na těchto pletených prsou učila maminky kojit... Před rokem Audrey Horncastle zemřela, naštěstí po ní zůstaly stovky prsou.

S pletením má něco společného i koníček s názvem Pooktretree neboli tvarování stromů. Kmeny a větve proplétáte, uřezáváte a ohýbáte tak, až vám ze stromu vyroste stoleček, postava, altán nebo máte strom s vyřezávaným kmenem. Jen na výsledek si musíte pár let počkat a chyby nejdou vypárat.

Jestli se zručnost u vás nesoustředí jen do rukou, ale do celého těla, je pro vás ideální městský parkour. To pak jdete po městě, zmerčíte zídku, rozběhnete se proti ní, odrazíte se dvěma kroky a uděláte salto vzad. Chladnými vás nesmí nechat ani lampa, schody, zábradlí, lavička, fontána, socha.

Pomocí těchhle artisticko-lezeckých kousků byste se měli dostat z práce až domů. Jen pro začátek rodinu připravte, že se budete vracet s modřinami, šrámy, popřípadě sádrou.

Lovení a sběratelství

Víte, který koníček si v posledních letech za oceánem získává čím dál více fanoušků? Lovení duchů. Američané si pořizují elektronické vychytávky, se kterými se snaží zachytit nějakou paranormální aktivitu. Další druh lovců se soustřeďuje na UFO, jiní zase na tornáda. V případě Česka si musíte vystačit s kruhy v obilí a naháněním bouřkových mraků.

Podobná hobby vyžadují hodně času, energie a vy se třeba nechcete dvakrát předřít, přesto byste chtěli dělat něco, za co si vás druzí budou cenit. Staňte se sběratelem.

Ale pozor, nesmíte si vybrat něco obyčejného. Pivními tácky, slony nebo porcelánovými panenkami nikoho nenadchnete. Buďte originální třeba jako Anna Počarovská (59) z Miroslavi.

Ta je u nás jedinou sběratelkou zipových koncovek - má jich skoro tři tisíce - a díky tomu se pyšní titulem Pozoruhodná sbírka roku. K tomu je i největší sběratelkou puzzle.

Nebo se inspirujte Holanďanem, který už přes dvacet let sbírá pilulky taneční drogy extáze. Má jich kolem dvou a půl tisíce. Když mu sbírku před lety ukradli, raději se zřekl anonymity a nahlásil vše na policii. Bál se totiž o lupičovo zdraví.

Chloupky na obraze

A nejbizarnější koníček na závěr. Umělkyně Alena Kupčíková před více než deseti lety namalovala tehdejšímu příteli svůj akt a nalepila na něj pár chloupků z míst, na která přesně teď myslíte. Intimní, originální dárek, který si asi nepověsíte na stěnu u vchodových dveří.

Jenže partner byl z něho tak nadšený, že ho naskenovaný posílal kamarádům, zdali poznají, co na obrazu je. A tak začali své ochlupení malířce nosit členové její rodiny i kamarádky, aby se stali součástí jejích obrazů.

Podobně zvláštní zálibu snad má už jen jedna dáma, která si v krabičce schovává ostříhané nehty. Co s nechutnou hromádkou plánuje dělat, ještě neprozradila.

Já mám vybráno. Zakládám mistrovství světa ve hře na triangl. Neviditelný. Tak se hlaste!