Zrzaví muži na vzestupu. Úspěch mají v šoubyznysu i v módě

Doba, kdy si rusovlasí muži v šoubyznysu ani v modelingu prostě neškrtli, jsou pryč, shodují se zasvěcení. Podle novozélandského magazínu Stuff tomu pomohl fakt, že konečně mají své popkulturní hrdiny. Současné mužné idoly typu Hugha Jackmana a Daniela Craiga teď doplňují "jemnější" zrzci, jako jsou komik Seth Green nebo filmový Ron Rupert Grint.

Podíl na tom mají nejen castingové agentury, ale i ty modelingové. Ještě před pár lety byste pihaté zrzky na přehlídkových molech a v módních magazínech spočítali na prstech jedné ruky. Dnes je po nich sháňka.

Nová módní generace

"Když jsem vyrůstal na malém městě, často jsem byl terčem šikany. Teď jsem na své vlasy hrdý. Z velké části je to proto, že se nám zrzkům dostává víc obdivu než dřív," prozradil serveru Stuff jedenadvacetiletý Brit Louis Evans, jeden z nejúspěšnějších modelů současnosti. Rezavé vlasy, pihy a světlá pleť, které ho v pubertě trápily, mu teď zajišťují nezaměnitelnou image.

Akutální trend zaznamenala i Jana Patočková, bookerka z pražské agentury Supermoda Management. "U mužských modelů jde vždy o kombinaci zajímavých rysů, postavy i charakteru. Právě teď jsou ovšem v módě výrazné typy, třeba právě zrzci," vysvětluje.

Rusovlasým mužům podle ní často chybí sebedůvěra. "To se ale pomalu mění, naším úkolem je dodat jim zdravé sebevědomí a pocit jistoty. Právě to, že jsou v dobrém slova smyslu odlišní, jejich tváře prodává,"myslí si Patočková. "Ostatně i my už jednoho zrzka zastupujeme," dodává s úsměvem.

Rezaví a žhaví

V posilování sebedůvěry vidí klíč také britský módní a reklamní fotograf Thomas Knights, sám majitel ryšavých kadeří. Rozjel kampaň s příznačným názvem Red Hot. "Uvědomil jsem si, že se ještě nikdo nezaměřil na rozdíl mezi tím, jak společnost vnímá zrzavé ženy a jak muže. Ti se často prezentují jako zženštilí nebo asexuální," řekl deníku The Telegraph.

V sérii fotografií, která vznikala během posledního roku, Knights zachytil rezavé modely (včetně Evanse), sportovce, jako je atlet Greg Rutherford, i muže, které "nabral" na ulici. Účel? Ukázat je jako hrdiny, idoly i objekty touhy. "Dal jsem si za úkol vytvořit zrzkům novou, atraktivnější image, jako by šlo o jednoho z mých klientů," popisuje. "Myslím, že se mi to povedlo, dokonce já sám se cítím lépe."