Zralé ženy a zajíčci. Je to normální?

Kuba vypadal vždycky o pár let starší, než ve skutečnosti je. Odjakživa je sebevědomý, společenský, mile drzý. "„A představ si,"“ říká na baru, ""že teď, v sedmadvaceti, potkám na ulici starou sousedku z baráku, a ona mě po letech zase už balí!" Zpozorním. Jak - balí? Jak - zase?

A Kuba vypráví příběh. Dámy a pánové, o panictví se dá přijít i takto: Jako třináctiletý viděl film o učitelce klavíru, která svedla svého žáka. "Hned jsem měl jasno, tohle chci. Ta zkušenost mě přitahovala."



Uplynuly pouhé dva roky. "V baráku jsme měli sousedku, máminu dvaačtyřicetiletou kamarádku. Jednou jsem k ní musel zajít pro usušené povlečení, podala mi ho, mezi dveřmi jsme na sebe koukli úplně jinak než jindy, a tak jsem ji chytil za boky, začal ji líbat, a ona mi dala klíče, ať se v noci zastavím."



Kuba se zastavil. S klíčem nemusel zvonit, což bylo vymyšleno dobře - nevzbudil tak sousedčiny děti, svoje kamarády. Vešel do ložnice, sousedka spala. Zalehl vedle ní. Probrala se. Prý nečekala, že přijde. A dál nechejme mluvit Kubu: "Tu noc jsme toho vyzkoušeli hodně, fakt se snažila." Kuba své první milostné zkušenosti rozhodně nelituje, naopak. Učitelku lásky si pochvaluje: "Když je ženská zkušená a ví, co chce, tak taky přesně ví, kam kluka dostat. Nedošlo na žádné stresy, odpadla starost, že mi napoprvé něco nepůjde. Antikoncepci měla pod kontrolou ona, takže jsme neměli problémy, které bych řešil s mladou holkou."



Byli tihle dva milenci normální? Za Kubu sázím tři litry krve, ten je. Jen ho vždycky přitahovaly starší ženy, alespoň o rok. "Když potkám čtyřicetiletou ženskou, která ví o své kráse a opravdu má šťávu, tak jsem z ní perplex," rozplývá se. Svou sousedku popisuje takto: "Byla už podruhé rozvedená, s chlapy jí to nevycházelo. Opilý manžel ji třeba nutil, aby se vyspala s jeho kamarádem a podobně."



Párkrát spolu ještě strávili noc a zprvu o tom s nikým nemluvili. "Já jsem se do ní nezamiloval a ona nebyla hloupá - věděla, že nemůžu být jejím partnerem."



Šlo tedy pouze o sex, ale historka se nakonec provalila: "Po půl roce jsem všechno řekl matce a ona to neustála, protože se sousedkou pár let předtím spal i můj táta," směje se Kuba. Obě ženy si všechno vyříkaly, noční schůzky navždy skončily.

Nic nového pod sluncem

Zajíčci a zralé ženy - kulturní antropologie tento fenomén dobře zná. "Zcela namátkou si vzpomínám," říká filozof Stanislav Komárek, "že u australských domorodců bývali často pubertální chlapci přidělováni takřka stařenám." Důvodem byla obava, že žena, která nemá žádného muže, je nebezpečná, mohla by čarovat. A byl tu ještě druhý důvod, praktičtější - chlapci získali dobrý trénink do života. Podobně nevyrovnané vztahy známe i z dějin evropského středověku, kdy si mladí tovaryši brali vdovy po zemřelých mistrech, aby dostali licenci k provozování řemesla. Stávalo se to velmi často, ale v hlavní roli nebyla ani tak láska, jako spíš prospěchářské důvody.

Proč vznikají podobné vztahy i dnes, kdy už hospodářský efekt oslábl a na čarodějnictví se nevěří? "Nevím,“ přiznává Komárek. "A přitom se nejedná o fenomén řídký, podíváme-li se na něj celosvětově a celohistoricky."



Kde tedy hledat vysvětlení? Zkusme to u sociologů. "Víte, co je příznačný rys současného životního stylu?" začíná socioložka Věra Haberlová, a že prý rostoucí individualismus ve vztazích mezi mužem a ženou, touha být volný a svobodný, chuť "užívat života". A proto prý bude vztahů mezi zralými ženami a mladými chlapci přibývat. "Budou se vyskytovat i ve společenských vrstvách a situacích, kde dříve nebyly, ale v žádném případě to nebude masivní jev, který by byl v blízké době vnímaný jako všeobecně přijatelný model."



Společenské normy se prostě mění pomalu - určitě pomaleji, než by odpovídalo reálnému chování. A zvlášť nepřijatelnými zůstanou podobné vztahy zejména tehdy, budou-li se týkat situací, kdy se od dvou lidí očekává striktně profesní vztah. Odsouzeníhodnou tedy zůstane například láska profesorky a studenta.

Kuba podruhé: sex v kabinetu

Můj přítel by mohl psát bizarní erotické povídky, všechny podle skutečnosti. Úlet se sousedkou nebyl posledním - na střední výtvarné škole se do něj zamilovala učitelka. Věk? Sedmačtyřicet. Udržovaná.

"Párkrát mě namalovala, a nakonec jsem s ní začal doučovat prváky. Slovo dalo slovo, a protože jsem byl nevybouřenej zajíček, tak jsme se zamkli v kabinetě..." Tentokrát hrozil průšvih, protože učitelka vzplála láskou. "Šok," říká Kuba. Při hodinách malby si pak každý musel všimnout, jak mu kantorka fandí. A malovala jej stále častěji - když pak měla výstavu, na polovině obrazů byl Kuba.

Riskovala a po konci školního roku přišla o práci. "Ředitelka se o nás dozvěděla," vzpomíná Kuba, "a začala i mně šlapat po krku. Stal jsem se neoblíbeným žákem."



Nebylo to právě riziko, co ho na podobných dobrodružstvích vábilo? Prý ne. "Spíš se mi líbilo, že se mi splnil dětský sen. Sice to nebyla učitelka klavíru, ale něco takového jsem měl od dětství naplánované."



S nekonformní učitelkou se naposledy sešel u ní doma - potřeboval tehdy nějaké obrazy. "Otevřela mi ve spodním prádle, polibek, a v její pracovně seděla v prádle i spolužačka ze čtvrťáku - učitelka ji zrovna domalovala. Řekly mi, "tak si vyber!", já na to, že chci buď obě, nebo nic, a ony, že teda nic. Pak spolužačka odešla a učitelka se na mě vrhla, ale já jí dal poslední pusu a odešel domů, protože jsem opravdu nechtěl, aby do mě byla zamilovaná. Přeci jen - věkový rozdíl byl třicet let."

Je to silný zážitek!

Pětačtyřicetiletá spisovatelka Irena Obermannová upozorňuje, že sama nemá se "zajíčky" zkušenosti, ale podobné vztahy ji zajímají. Často o nich hovoří s přítelkyněmi. "Dějí se totiž mnohem častěji než dřív," ubezpečuje. "Souvisí to například s tím, že ženské vypadají líp než kdysi. I ve věku babičky Boženy Němcové mohou být eroticky přitažlivé."

Zatímco starší muž a mladá dívka nikoho nepřekvapí, prohozené role působí stále dost nepatřičně...

... nevím proč. Starší chlapi jsou na mladší dívky proto, že se bojí vlastního stárnutí, ale mladší muži se stárnutí nebojí, a tak se ani neděsí vztahu se ženou, která má vrásky nebo jiné nedokonalosti způsobené věkem nebo mateřstvím.

Co může ženy vašeho věku na mladících přitahovat?

Jsou méně opotřebovaní, vstřícnější, zajímavější, mají víc energie a taky větší odvahu vyhledávat neokoukané modely, neprozkoumané věci. Mají dobrodružnější povahu.

Je pro ženu v takovém vztahu důležitá erotika?

Taky. Mladší muži jsou eroticky přitažlivější, víc o sebe dbají. Ti starší, co sedí doma před televizí, ti už tolik okouzlující nejsou.

Co mají společného ženy, které navazují takovéhle vztahy?

Charakterizuje je životní síla, optimismus a sebejistota.

A co takhle potřeba být dominantní, naprosto ten vztah řídit?

To si nemyslím. Nevytvářejme model chudáků chlapečků, které obloudily všemocné čarodějnice. Nejsou to vztahy dominantních žen a mužů, kteří ve skrytu duše touží po mamince - proč? Opravdu myslím, že podobné vztahy začínají být normální a budou stále běžnější. Už dnes se nad láskou dvacetiletého muže a čtyřicetileté ženy pozastavuje málokdo.

Počkejte - vám by nevadilo, kdyby si vaše vrstevnice začala s devatenáctiletým klukem?

Řekla bych si, že je to v pořádku. Takový vztah nemusí vydržet navždy, ale důležité je, když se oba dva vzájemně obohatí. Dnešním ženám začíná jít o to, co jim vztah dá; ne o majetek, ale o zážitek. A tohle je zajímavý a silný zážitek.

Může taková láska vydržet do smrti?

Ano. Vztahy, které mají už ze začátku handicap, bývají často trvalejší než ty zdánlivě bezproblémové. Starší žena a mladší muž jdou do vztahu už s vědomím nějakého problému. Podobně, jako když si berete člověka na vozíčku - to už víte, že ho máte opravdu rád a že vám za to ten druhý stojí.

Umíte si představit, že byste měla podobný vztah sama?

Ovšem, ale já si umím představit vztah téměř s kýmkoli. Mě na muži zajímají jiné věci než stáří nebo jestli je to černoch.

O čem byste si s dvacetiletým povídala?

Dvacetiletí kluci nejsou jedna množina. Znám jich dost a jsou mezi nimi obrovské rozdíly. S některými si to dovedu představit výborně, s některými vůbec. Ten vztah by byl rozhodně méně pragmatický, nebyl by založený na rozumu, ale dnes už jsou různé druhy vztahů. A i tohle je moderní výdobytek žen.

Jiří: Táta mě seřval

Je to pohledný, úspěšný muž lehce po třicítce. Na rozhovor si odskočil z kanceláře v jedné z pražských rozhlasových stanic. Vypráví, jak letos definitivně odešel od manželky, která je starší o deset let. "Seznámili jsme se, když mi bylo devatenáct." Do té doby poznal dospívající Jiří jedinou dívku, spíš letmo, a pak najednou potká v klubu Zuzanu: "Nevypadala na svůj věk, spíš na pětadvacet," vypráví. Skutečnost jej pak překvapila, ale neodradila. "Měli jsme si o čem povídat, a to pro mě bylo nejdůležitější. Já byl vždycky mezi samými dospělými, kamarádů v mém věku moc nebylo, a tak jsem měl i jiné zájmy než ostatní devatenáctiletí. Nelíbil se mi jejich přístup, budeme si jenom užívat - asi jsem nebyl dostatečně free." Skoro třicetiletá Zuzana na tom byla stejně. Nebavilo ji už chodit na diskotéky, nechtěla obden pařit.

Na třetí schůzce se milovali a po měsíci se k ní Jiří nastěhoval. "Musel jsem to oznámit rodičům, ale otci trvalo čtyři roky, než se s naším věkovým rozdílem smířil. Řekl mi: To ses zbláznil! Chtěl, abych začal rozvíjet kariéru, a Zuzanu podezříval, že mě chce jen proto, aby jí neujel vlak." Otec měl možná pravdu, ale Jiří si to dodnes nemyslí. Zuzanu si do roka vzal, brzy se jim narodil syn. "Do svatby mě netlačila, sám jsem to považoval za dobrý nápad. Měl jsem pocit, že lepší holku nenajdu."

Ještě tři roky po svatbě bylo všechno v pořádku; Jiří není typ, který by si říkal: Bude se mi líbit i za deset let? Takhle on nepřemýšlí, Zuzanu měl rád.

Jenže pak se najednou objevily první velké problémy. "Z partnerky se stávala maminka," vzpomíná na dobu, kdy bylo jeho ženě pětatřicet a začala přemýšlet o tom, co bude dál. Chtěla mít našetřeno na stáří, chtěla třeba co nejhezčí koupelnu. Chtěla, aby s ní tyhle starosti sdílel i Jiří, jenže tomu bylo dvacet pět. "Plánování daleké budoucnosti mi bylo ukradené."

Začali se hádat. Jiří, který nikdy nebyl žádný děvkař, si našel mladší dívku a od rodiny odešel. To však není konec příběhu: "Vzápětí jsem dostal kopačky i od té mladší. Mohl jsem se vrátit k rodině, ale další dva roky jsem zůstal sám; cítil jsem se tak svobodněji než se ženskou, kterou mám sice pořád rád, ale která se někdy chovala dominantně jako buldozer."

Požehnání pro chlapce

Jistý vážený psycholog si kdysi na večírku povzdechl: "Když nám bylo sedmnáct, získávali jsme první sexuální zkušenosti u nespokojených, třicetiletých, vdaných ženských - a teď máme přesně takové doma."

Čímž se dostáváme do psychologických poraden: jak si vysvětlují vztahy starších žen a chlapců tady? Psychologové mají pro podobné situace pochopení, zvlášť pro chlapce. Pro šestnáctiletého hocha, kterého zasvětí do tajů sexu třicetiletá žena, je to vlastně požehnání. "Hloupé je," říká odborník na manželské problémy Petr Šmolka, "když se ti kluci zamilují. Pak záleží na tom, jestli budou alespoň natolik ukáznění, aby jen tiše vyli. Hrozné je, když zajdou za manželem a začnou mu vykládat, jak zrovna oni jeho ženu musí spasit. To potom zaskočí hlavně tu nešťastnou ženu."

A jaká bývá nejčastější motivace žen? Obvykle za sebou mají osm deset let manželství s průměrným mužským, který už jim nedává najevo, jak jsou úžasné, pročež emočně poněkud strádají, a tak jsou vděčné za chlapce, který jejich sebevědomí polechtá. Prožijí romantický vztah, který už s manželem nezažívaly. "Ale většinou je ve snu nenapadne, že by to měl být vztah s perspektivou," říká Šmolka.

Pokud tedy vše zůstane tajemstvím, nemají psychologové práci. Potíže začnou, když se do chlapce zamiluje pětatřicetiletá žena, která zatím rodinu nemá. A teď po ní najednou zatouží. "Vztah začne haprovat," vysvětluje psycholožka Marta Boučková. "Ona přemýšlí o dětech, ale klukovi, kterému je osmnáct, dvacet, se do toho nechce." Neboli - všechno klape, dokud jde o zábavu a o zážitky, ale pak se najednou ukáže, že na rodinný život jsou kluci moc mladí.

I Boučková upozorňuje, že rozhodně nejde o nic úchylného. Nezáleží na věku, ale na tom, jak aktivně žijete: "Žena se klidně může cítit mnohem mladší a její životní styl se pak opravdu podobá životům těch mladých. Neboli - dnes už můžete žít jako mnohem mladší člověk, než by odpovídalo datu narození."

Jiří podruhé: krach

Jiří se nakonec k rodině vrátil, hlavně kvůli synovi. Problémy však pokračovaly: "Zuzana si kolem čtyřicítky uvědomila, že stárne. Asi to je pro ženy zlomový věk - najednou žárlila na všechny mladší, které se kolem mě objevily. A u nás v rádiu je mladých ženských dost."

Pár let se pokoušeli o kompromisy, ale bylo to těžké. "Syn třeba toužil po výletu do Disneylandu, a tak jsem to zaplatil. Vznikl šílený spor - vždyť by za ty peníze mohla být půlka té zatracené koupelny. Zuzaně se cesta líbila, ale při nejbližší hádce mi ji vyčetla znovu." I v tomhle se pravděpodobně projevil věkový rozdíl, myslí si Jiří. "O deset let dřív by se takhle nechovala. Tehdy jsme ještě na dovolených nehleděli na to, jestli stojí koktejl sto, anebo 120 korun."

Otráveně se vrhl do epizodky s další mladou dívkou, o nic vážného nešlo, ale Zuzana žárlila pořád silněji. "Nezakázala mi sice chodit do společnosti, ale když jsem nadhodil, že někam půjdu, začala scéna, že jsem radši zůstal doma. Po roce nervů jsme se rozešli defi nitivně."

Jiří tedy poznal během manželství dvě mladší ženy. Nevěrami se nechlubí; lituje jich. Ale může aspoň srovnávat. "Ty mladší se dokázaly radovat z blbostí, z obyčejného života. Nebyly zatěžkané úvahami o budoucnosti. Vždyť mě vlastně dodnes nezajímá nějaké důchodové připojištění!"

Manželství se rozpadlo, a když o něm dnes Jiří přemýšlí, napadá ho rada pro mládence, kteří plánují vážný vztah se starší ženou. "Jde o to, aby ani v prvotním stavu zamilovanosti neustupovali. Když kvůli zkušenější ženské děláte něco, co byste jinak neudělal, je to chyba. Ustoupíte o krok dozadu a ona vás donutí i k dalším krokům. Nakonec stojíte u zdi a není se kam hnout. Na všechno rezignujete. Úplně se podřídíte. Stanete se poslušným pejskem. Nebo se jednoho dne vzbouříte a dopadne to jako u mě."