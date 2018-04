Zrádné dietní nápoje: nula kalorií, stejné riziko

Slazené i dietní nápoje mohou být spojeny se vzrůstajícím rizikem srdečního onemocnění a cukrovky. Vyplynulo to ze závěrů několika studií, jejichž výsledky shrnul Journal of the American Heart Association.

Vědci zjistili, že dospělí lidé, kteří pijí víc než jednu sklenici limonád či ochucených vod denně, mají téměř o padesát procent vyšší riziko metabolického syndromu. To je skupina rizikových faktorů vedoucích k srdečnímu onemocnění či diabetu. Jedná se o nadměrné ukládání tuku do oblasti kolem pasu, nízkou hladinu "dobrého" cholesterolu, vysoký krevní tlak a další symptomy.

"Metabolický syndrom významně zvyšuje riziko srdečního onemocnění, diabetu či mrtvice," vysvětluje doktor Ramachndran Vasan z Bostonské univerzity. Spojitost mezi ním a konzumací slazených nealko nápojů už byla prokázána v předchozích studiích.

Pro vědce byla však velmi překvapivá skutečnost, že stejná spojitost existuje mezi metabolickým syndromem a nápoji bez cukru. Předpokládalo se, že lidé, kteří pijí slazené nápoje, žijí méně zdravým životním stylem a nedrží dietu, budou k metabolickému syndromu náchylnější. Výsledky však napovídají, že náruživí konzumenti limonád s náhradními sladidly mají dokonce vyšší pravděpodobnost, že tímto syndromem onemocní.

Závěry pocházejí z výzkumu zaměřeného na srdeční onemocnění. Zúčastnilo se ho přibližně 6000 mužů a žen ve středním věku, kteří byli sledováni čtyři roky. Na počátku výzkumu byli všichni respondenti zdraví a neměli metabolický syndrom.

Ti, kteří však pili jeden či více sycených nealkoholických nápojů za den (ať už slazených nebo neslazených), měli o 31 procent větší riziko, že se budou potýkat s obezitou. O 30 procent stoupla pravděpodobnost, že se jim tělesný tuk bude usazovat kolem pasu, což je pro srdeční onemocnění zásadnější faktor než například obezita.

Měli také o 25 procent větší riziko vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny krevního cukru. O 32 procent se potom zvýšila pravděpodobnost, že budou mít nízkou hladinu "dobrého" cholesterolu. Celkově se pravděpodobnost, že se u nich rozvine metabolický syndrom, zvýšila o 50 až 60 procent.