Pět způsobů, jak zastavit černé myšlenky a dostat je z hlavy

Pouhé potlačování „špatné nálady“ obvykle nepomůže, jelikož má tendenci se vracet a být stále silnější. Jak tedy negativní myšlenku dostat z hlavy?

Mluvte o svých problémech

Většina lidí se negativním myšlenkám brání tak, že se snaží na ně nemyslet, nemluvit o nich, nerozebírat je. Ovšem tímto způsobem se v hlavě i nadále drží a neustále se vracejí zpátky. Možná jste si už sami všimli, že pořekadlo „sdílená bolest, poloviční bolest“ má něco do sebe.

Většině lidí se totiž po svěření se s problémem někomu blízkému výrazně uleví. A tento jev je i vědecky potvrzený. Studie publikovaná v roce 2005 v časopise Behavior Research and Therapy ukázala, že nejlepší způsob jak se zbavit negativních myšlenek nadobro, je nepotlačovat je, ale přijmout. To znamená mluvit o svých pocitech, snažit se je dostat z hlavy, pojmenovat je a přetvořit do slov namísto předstírání, že neexistují.

Sepište své negativní myšlenky

Pokud se neradi se svými problémy svěřujete dalším lidem, můžete se pokusit se ze své bolesti vypsat.

„Obecně lidem pomáhá mluvit o sobě a o svých pocitech, často to však jako řešení problému nestačí. Sepsání negativních myšlenek, pocitů může být dobrým odrazovým můstkem pro jejich přepracování,“ radí psycholožka Radana Rovena Štěpánková.

Zapsáním svých nejniternějších pocitů a nejhlubších myšlenek si výrazně ulevíte a pomůžete si zbavit se jich nadobro. Psycholog z University of Virginia Tim Wilson se pro časopis Business Insider vyjádřil, že zaznamenání svých negativních pocitů třikrát týdně může pomoci se jich úplně zbavit. Psaní je zároveň další formou přijetí myšlenek, protože tím, že si je zapíšete, si uvědomíte jejich existenci.

Soustřeďte se na to dobré

Ve své knize “Easy to Love, Difficult to Discipline” mezinárodně uznávaná expertka na dětskou výchovu a vývojovou psychologii doktorka Becky Baileyová popisuje jednu z svých taktik pro zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi.

Proč se vlastně smát Smích je zdravý. Sedm důvodů, proč se každý den zasmát:

Podle Baileyové je důležité soustředit se na pozitivní aspekty ukáznění vašich dětí, tedy na to, co chcete, aby se stalo, namísto upozorňování na jejich nedostatky. To samé platí, pokud vás přepadnou negativní myšlenky. Až zase zaznamenáte svou rozmrzelost, snažte si vybavit něco pozitivního, zaměřte se na to dobré a klidné ve vašem životě i ve vaší povaze. Pokud si uvědomíte své silné stránky, začnete přirozeně uvažovat pozitivněji a negativní myšlenky budou slábnout.

Rozptylte se něčím

Odvedení pozornosti od negativních myšlenek a rozptýlení se něčím jiným je jednou z nejúčinnějších zbraní proti nim. Zaměřte se hlavně na činnosti, které vám dělají dobře, zvláště pokud se potřebujete negativismu zbavit co nejrychleji. Doktorka Becky Weinbergová, klinická psycholožka z Pittsburghu pro mnn.com uvedla, že metoda rozptylování je dokonce vědecky ověřená.

Podle psycholožky Štěpánkové však záleží na intenzitě a hloubce prožívaného smutku. „Každopádně platí, že například při běhu a cvičení se vylučují endorfiny a dochází celkově k uvolnění mnoha negativních pocitů. Někdy je to dostačující, jindy to však může být pouze dočasné, protože nedošlo k vědomému přepracování,“ řekla Štěpánková.

Podle ní je třeba se ve smutku neutápět, ale vyhradit si třeba čas na meditativní rozjímaní, ve kterém se vyrovnáme s tím, co nám trápení způsobuje.

Praktikujte „mindfulness“

Mindfulness znamená v přímém překladu všímavost, ale jde spíše o uvědomění a plné vědomí a přijmutí pocitů, či vědomé pozorování toho, co se právě teď děje.

Mindfulness je v současnosti významným fenoménem v psychologii a psychoterapii původně inspirován buddhistickou psychologií. Pokud chcete praktikovat tuto uklidňující metodu, snažte se zaměřit pozornost na přítomný okamžik a důkladně si uvědomte vše, co přichází do vašeho vědomí. Důležité je při tom nehodnotit a snažit se postavit do pozice nestranného pozorovatele.

Tím získáte od svých emocí odstup, přestanete se s nimi identifikovat a postupně se naučíte na negativní myšlenky nereagovat automaticky svými navyklými vzorci chování. Díky všímavému postoji můžete získat čas a prostor pro vědomou a uváženou reakci bez zbytečné negativity.

Podle nové stále probíhající studie psychologů a neurovědců z Oxfordské univerzity ve Velké Británii může praktikování mindfulness chránit naše duševní zdraví stejně jako běh to fyzické.