Čtyři způsoby, jak si spolehlivě zhoršíte chřipku

Rýma, kašel, bolest v krku, teploty, bolest kloubů i zoufalá únava. To všechno jsou klasické projevy chřipky či nachlazení, jejichž sezóna je právě v plném proudu. Tato onemocnění mohou být způsobena přibližně dvěma stovkami virů a podle údajů National Institutes of Health průměrný dospělý prodělá dvě až čtyři nachlazení či chřipky za rok, kdežto u dětí je to v průměru šest až osm epizod ročně.

I když se většina lidí domnívá, že tato onemocnění trvají přibližně týden, odborníci s tím zásadně nesouhlasí. Podle jejich propočtů přetrvávají některé symptomy nachlazení a chřipky, například kašel, v průměru osmnáct dní. Své zdravotní problémy si můžete výrazně prodloužit a zhoršit, pokud se budete chovat některým z následujících způsobů:

1. Ignorujete nemoc

Tváříte se, že nejste nemocní a odpočinek je pro zbabělce? Klidně můžete dál předstírat, že vaše nachlazení či chřipka neexistují, ale své tělo neoklamete. Odborníci upozorňují na to, že pokud nebudete brát ohled na svou nemoc a vrhnete se například na cvičení, vaše léčba se prodlouží, symptomy se zhorší a v některých případech natolik, že mohou dokonce ohrožovat váš život.

Chřipka i nachlazení potřebují klid a odpočinek, aby vaše tělo mohlo naplno bojovat s viry, a neztrácelo drahocennou energii při fyzické námaze. Nejhorší nápad, který můžete dostat, je snaha vypotit se při cvičení. Vaše teplota se tím ještě zvýší a oslabíte svůj imunitní systém.

2. Nedodržujete pitný režim

Nestojíte o to, aby se vám co nejdřív ulevilo a nemoc ustoupila? Potom se snažte pít co nejméně. Nedostatek tekutin je totiž naprosto spolehlivým způsobem, jak průběh onemocnění zhoršit.

Nemocné tělo, víc než kdy jindy, potřebuje dostatečný přísun tekutin, které nahradí ty, o které přišlo v důsledku horečky, pocení, rýmy a dalších symptomů typických pro chřipku a nachlazení. Dostatečný přísun tekutin také ředí hleny a usnadňuje jejich vylučování. Podle odborníků praktiky našich babiček a matek, které nás prolévaly horkým čajem a polévkou, vůbec nejsou od věci. Horké tekutiny mají totiž na průběh těchto onemocnění lepší účinek než nápoje pokojové teploty. Lépe si poradí s ucpaným nosem, kašlem, rýmou, bolavým krkem, zimnicí i únavou. Blahodárné účinky, tedy zlepšení nepříjemných potíží, pak trvá zhruba půl hodiny.

3. Nespíte

Máte teplotu, rýmu a bolí vás v krku, takže nemůžete do práce? Rezignujte na veškerá doporučení ohledně spánku a využijte nově nabytého volného času k uklízení a další práci. Podle výzkumu Carnegie Mellon University mají lidé, kteří spí v noci méně než sedm hodin, třikrát větší pravděpodobnost, že onemocní nachlazením. Stejně tak nevyspání zhoršuje i průběh onemocnění, protože dostatek spánku a správné fungování imunitního systému spolu velmi úzce souvisí.

Odborníci doporučují vyhýbat se při chřipce a nachlazení spánku v poloze na zádech, protože při ní dochází ke stlačení cév v nose. Už tak ztížené dýchání se tím ještě zhorší. Pro lepší spánek v průběhu onemocnění dýchacích cest se vyplatí investice do zvlhčovače vzduchu, který vám usnadní dýchání. Ze stejného důvodu byste si měli v průběhu chřipky a nachlazení podkládat hlavu víc, než jste zvyklí. Uleví vám také horká sprcha či vana před spaním.

4. Zapálíte si

Chcete svou chorobu ještě o něco zhoršit? Zapalte si cigaretu a na stoprocentní účinek se můžete spolehnout. Cigarety dráždí dýchací cesty a plíce, které jsou už tak podrážděné v důsledku chřipky či nachlazení. Podobný účinek má nejen aktivní, ale i pasivní kouření. V době onemocnění se proto snažte omezit svůj pobyt v zakouřených místnostech na minimum.

Výzkum provedený na Yale School of Medicine zjistil, že u těch lidí, kteří jsou vystaveni cigaretovému kouři, probíhají infekce dýchacích cest mnohem hůře než u těch, kteří nekouří. Jeho autoři tvrdí, že je tomu tak proto, že imunitní systém, který je vystaven cigaretám, při setkání s virem zareaguje nepřiměřeně, poškození tkání je tak větší a průběh onemocnění mnohem horší.

Pokud patříte mezi kuřáky, máte také větší pravděpodobnost, že vás chřipka nebo nachlazení postihne. Tím, jak kouření poškozuje dýchací cesty, podmínky pro množení virů jsou mnohem příhodnější. Kromě toho jsou cigaretovým kouřem poškozeny buňky v plicích, což zhoršuje schopnost organismu bojovat s nachlazením a navíc stoupá pravděpodobnost rozvoje dalších komplikací, jako je například bronchitida.