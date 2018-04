Způsobují antiperspiranty rakovinu? 9 mýtů o pocení

Ačkoliv nám pocení vadí, potřebujeme ho. Odpařováním potu se tělo ochlazuje a zabraňuje tak přehřátí organismu. Bohužel dovede nepříjemně obtěžovat charakteristickým zápachem.

V pokožce po celém těle je nerovnoměrně rozloženo až pět milionů potních žláz. Mají významnou funkci - zajišťují tělu správnou termoregulaci. Nejvíce se jich nachází na dlaních a na chodidlech, na obličeji jsou především na čele. Tyto žlázy svou činnost aktivují hlavně kolem období puberty a čím jsme starší, tím jejich činnost slábne. To, co nás ale obtěžuje, je nepříjemný zápach, který pocení doprovází, i když je pot sám o sobě zcela bez zápachu. Odér způsobuje produkt metabolismu bakterií žijících na pokožce.

Kolem pocení a používání prostředků pro jeho potlačení koluje mezi lidmi pořádná spousta fám. Kde se nachází skutečná pravda a co je čirý výmysl, se dozvíte v následujících 9 bodech.

1. POKUD SE KAŽDÝ DEN SPRCHUJI, NEMUSÍM POUŽÍVAT ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY PROTI POCENÍ!

Jestliže se domníváte, že je zbytečné používat deodorant, protože se každý den, ráno i večer, pečlivě myjete mýdlem a sprchujete, jste na omylu. Pocení není důsledkem špatné hygieny, špatná hygiena jen znásobuje nepříjemný tělesný pach.

2 . NADMĚRNĚ SE POTÍME, JEN KDYŽ JE VELKÉ VEDRO!

Pokud se začnete nadměrně potit, aniž by to souviselo s nadměrnou fyzickou zátěží, emocionálním stresem nebo termickou situací, pravděpodobně je to signál, že se blíží nemoc. Hyperhydróza, jak se odborně nazývá nadměrné pocení, může souviset s hormonální nerovnováhou (např. v období přechodu - noční pocení), poruchou štítné žlázy nebo také se špatnou životosprávou.

3 . SPRÁVNÝ CHLAP MÁ SMRDĚT!

Naštěstí tato fáma přetrvává už jen u starší generace. Podle letošního dubnového internetového průzkumu, který si nechala vypracovat společnost Unilever, si více než 60 % českých žen vybírá partnera podle vůně a 98 % českých žen přitahují jen takoví muži, kteří používají deodoranty a antiperspiranty. Pouze polovina mužů (49 %) však vyhovuje přání žen mít voňavého partnera.

4. POCENÍ JE ZDRAVÉ, PROTOŽE VYPLAVUJE JEDY Z TĚLA!

Neplatí domněnka, že se pocením zbavujeme toxinů. Hlavní složkou potu je voda (až 99 %) a zbytek tvoří odpadní látky, soli, kyselina mléčná, močovina, také zbytky léků či vitaminů. Toxiny se dostávají z těla vyměšováním. Proto se nemusíme obávat role antiperspirantů, jejich úlohou je jen snížit pocení na minimum.

5. MEZI DEODORANTEM A ANTIPERSPIRANTEM NENÍ ROZDÍL!

Než zvolíte deodorant s alkoholem nebo antiperspirant, přečtěte si pečlivě na obalu jeho složení. Může se stát, že zareagujete na jeho alkoholovou složku, která sice účinně ničí bakterie a zabraňuje tak nepříjemnému tělesnému pachu, ale vaše pokožka je na ni citlivá. Pokud se stane vaším favoritem antiperspirant, který naopak žádný alkohol neobsahuje, omezíte množství vylučovaného potu a můžete ocenit většinou nenápadnou vůni. Tu pak lze kombinovat i s vaší oblíbenou toaletní vodou.

6. PROTI POCENÍ ZABÍRÁ JEN CHEMIE!

Přírodní prostředky proti pocení znali už naši prapředci. Snažili se pocení zmírnit bylinkami, hlavně rozmarýnem, šalvějí a lipovým květem, které zároveň příjemně voní. Používali i kamenec, který má stahující účinky a používají ho především muži, kteří si jím zastavují krvácení při holení.

7. OBLÍBENÝM DEODORANTEM SI NAVONÍM ŠATY!

Deodoranty obsahují alkohol, který zvyšuje intenzitu vůně. Může se stát, že právě tato složka na oblečení zareaguje spolu se solemi a kyselinami, které jsou součástí potu - tak vznikají vybledlé skvrny, které zničily již mnoho tmavého šatstva. Pokud chcete, aby vaše halenka nebo tričko hezky voněly, používejte raději aviváž a s deodorantem i toaletní vodou zacházejte opatrně. Dokonce ani silný parfém zápach nepřekryje. V horkém prostředí proto raději noste bavlněný a vzdušný oděv a tkaniny z umělého vlákna nechte ve skříni.

8. ANTIPERSPIRANTY ZPŮSOBUJÍ RAKOVINU!

Neexistuje žádný důkaz, že se účinné látky na bázi hliníku, obsažené v antiperspirantech, vstřebávají pokožkou do těla, bez ohledu na to, zda je pokožka oholená nebo poraněná po holení. Neexistuje jediný důkaz, že by látky v antiperspirantech mohly způsobovat rakovinu, což potvrzují i průzkumy význačných společností pro výzkum rakoviny.

9. S NADMĚRNÝM POCENÍM SE NEDÁ NIC DĚLAT!

Intenzita pocení je u každého jiná. Běžně vyloučíme přibližně 1/2 litru potu denně, avšak při zvýšené námaze, stresu nebo vysoké teplotě se zvyšuje aktivita potních žláz. Deodoranty a antiperspiranty v tomto případě příliš nepomáhají. Hyperhydrózu lze podle dermatoložky Jitky Chaloupecké z kliniky Esthé léčit léky, iontoforézou a chirurgicky. Tyto metody ale mohou přinášet nežádoucí účinky a komplikace. V posledních letech se začalo využívat účinků botulotoxinu. Ten se aplikuje injekčně do postižených oblastí. Efekt nastupuje během 2 až 3 dnů a přetrvává asi rok. Při opakování se prodlužuje jeho účinnost. Komplikace jsou minimální a přechodné. Cena se pohybuje okolo 10 000 Kč.