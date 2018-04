Zpráva varuje před hormony

Lékaři však tvrdí, že není důvod hormony zavrhnout. "Není pravda, že hormony nepřinášejí žádný užitek," reagoval gynekolog Dušan Kolařík z pražské nemocnice Na Bulovce.

Je však důležité, kdo hormony užívá. "Pokud se podávají ženám, které je skutečně brát mají, tedy těm mezi padesátkou a šedesátkou s potížemi souvisícími s klimakteriem, pomáhají a nejsou nebezpečné," říká gynekolog Jaroslav Jeníček z pražského Lékařského domu.

Lékaři nicméně připouštějí, že hormony podávané v přechodu nesplnily všechna očekávání, s nimiž byly ještě před několika lety spojovány. Tehdy se věřilo, že terapie nejenže zmírní průběh klimakteria, ale že rovněž výrazně sníží riziko rozvoje onemocnění srdce a některých druhů zhoubného bujení. "Ale věci nebývají tak nádherné," řekl k tomu Jeníček.

Hormony: ani zázrak, ani velké nebezpečí

Hormonální terapie se nehodí pro každou ženu v klimakteriu, ale mnohým z nich dokáže pomoci. Pokud žena chodí na lékařské prohlídky a nebere léky zbytečně dlouho, nemá důvod se hormonů bát. Tak lze shrnout názor českých lékařů na zprávy, které varovaly před tím, aby ženy léky známé též jako HRT užívaly.

Pět let bez nebezpečí

Zprávy vycházely z výsledků dvou zahraničních studií, které minulý týden přinesl lékařský časopis New England Journal of Medicine. "Závěry studie v žádném případě nezpochybňují úlohu krátkodobé tříleté až pětileté léčby preparáty kombinujícími estrogen a progesteron u žen krátce po menopauze," říká gynekolog Dušan Kolařík z pražské nemocnice Na Bulovce, který zná celou práci o hormonech.

Například riziko nemocí srdce skutečně výrazně stoupá, ale podle Kolaříka teprve tehdy, pokud by tablety začala náhle brát žena, u níž klimakterium začalo už před více než deseti lety.

Jinými slovy: aby léky fungovaly tak, jak mají, měly by je brát pouze ženy, které právě vstoupily do klimakteria a trápí je jeho vedlejší příznaky. Patří sem návaly horka, noční pocení, suchost pochvy, nucení na močení nebo nervozita, podrážděnost, poruchy spánku a paměti.

Jaká jsou rizika?

Zámořská studie navíc zkoumala účinky preparátů u žen ve věku 50 až 79 let. V Česku se přitom hormony ženám starším 60 let ordinují jen vzácně. Je pravda, že preparáty oproti původnímu očekávání nemají moc zabránit rozvoji oběhových nemocí, ale jak lékaři upozorňují, to neměl být jejich hlavní úkol.

Proč vlastně starší preparáty škodí srdci? Je to něco za něco. "Příčinou nežádoucích účinků na kardiovaskulární systém může být progestin přidávaný k estrogenu, který má bránit vzniku rakoviny děložní sliznice," vysvětluje Kolařík.

Poraďte se s lékařem

Pravda rovněž je, že hormony zvyšují riziko karcinomu prsu. "Ale to není nic nového," říká gynekolog Jaroslav Jeníček z pražského Lékařského domu. Navíc ne každý karcinom, který se objeví v době užívání hormonů, jim lze doopravdy přičíst. Co tedy mají dělat ženy, které hormony užívají a nyní začaly mít strach? "Jít za svým gynekologem a probrat to s ním," radí lékař Jaroslav Jeníček.