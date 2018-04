Zpověď prostitutky: Líbání je intimní, zákazník má smůlu

Proč jste se pro tu práci rozhodla?

Jako každá, kvůli penězům. Mám průmyslovku, ale pak jsem nečekaně v osmnácti otěhotněla. Během mateřské jsem si dodělala řidičák, spoustu kurzů - vizážistku, účetnictví. Pak jsem hledala práci, ale jako ženská sama s dítětem jsem neměla šanci. Peníze nebyly, přestávala jsem to zvládat.

Opravdu nešlo živit se jinak?

Potřebovala jsem dceři vytvořit zázemí. Najednou jsem věděla, že to udělám. Už delší dobu mě uháněl známý, který vlastnil privát. Zavolala jsem mu, že u něj budu tři měsíce a pak začnu dělat sama na sebe. To jsem udělala a otevřela si vlastní privát. Teď je to pět let.

Kolik zákazníků denně zvládnete?

Psychicky a fyzicky se dají snést tři čtyři chlapi denně. Když začínáte, máte velké oči, jenže pracovat ve dne v noci vydržíte maximálně tři měsíce, jinak zmagoříte. Je zbytečné se udřít, jestli se tím chcete živit dlouhodobě a žít, musíte myslet hlavou.

Co když za vámi přijde doslova odporný chlap?

Slušně mu řeknu: "Hele, nezlob se, ale pro peníze neudělám všechno.“ A pošlu ho domů. Stane se, že přijde chlap v montérkách, ale podruhé dorazí slušně oblečený. Protože mu to je trapné. Říká se, že o všem rozhoduje žena. A ono to tak je.

Jaké to je, milovat se za peníze s muži, když z nich třeba táhne alkohol?

Pokud z něj cítím chlast, nemá šanci. Hygiena je základ, každý musí nejdřív projít koupelnou. Jeden klient, který prošel více privátů, mi vyprávěl, že přišel za slečnou a ona: "Ty chceš, abych se vykoupala? Tak pět set navíc.“

Chce si někdo jen tak povídat? Třeba jako teď já?

Stává se to. I tátové od rodin si s někým nestranným potřebují popovídat. Když vidím, jak to z nich krásně spadne, říkám si někdy - zase jeden šťastnej táta.

Nosí vám muži květiny?

Dárečky, kytičky... Mám milého klienta, je to včelař, nosí mi med a medovinu.

Kolik stojí líbání?

Klienti musí pochopit, že ať zaplatí sebevíc, určité věci nedostanou. Líbání je pro mě tak strašně osobní věc... Osobnější než styk.

A zkoušejí vás někdy muži líbat?

Zkoušejí. Ale pokud člověk působí jistě, stačí říct "nech toho, nebo nic nebude“. Nikdy se nestalo, že bych se musela bránit.

Vždyť tu nemáte žádného bodyguarda.

Asi mám nějaký ženský šestý smysl. Poznám to už v telefonu, jak mluví, na co se ptá... Když mluví jako idiot nebo má hloupé otázky, neberu ho.

Každé dva roky měním byt

Uvedli vás někdy klienti do rozpaků?

Ne, i já si vybírám, takže mám normální klientelu. Ale jo, měla jsem pána, na první pohled normální člověk. Chtěl, ať si vezmu lesklé kozačky a minisukýnku, on si nahý lehl na zem a onanoval. Jenže jak se u toho choval! Jako zvířátko. To mě odpudilo.

Nabízejí vám zákazníci sňatek?

To ne, ale prošla jsem si vztahem, který začal tady. Ale už vím, že to nefunguje. Nemůžu nikomu komplikovat život. Žádné líbání.

Předstíráte jim orgasmus?

Já to neumím. Vážně, buď je, nebo není.

Ptají se muži, jestli jste ho měla?

Ptají, jasně. Oni by chtěli, abych tu výskala a byla blahem bez sebe. Ale já jim odpovídám: "Nech tomu volnej průběh.“

Pracujete každý den?

Víkendy mám volné, to se věnuju rodině.

Tuší sousedi ve vedlejších bytech, co se tu odehrává?

Privát funguje jen přes den, je tu víceméně ticho. Nejspíš si myslí, že jsem vytížená vizážistka a že pořád někde cestuju po světě. Každé dva roky to stěhuju, aby si lidi moc nevšímali. Je dobré zjistit si, kdo v domě bydlí. Dům plný zvědavých důchodců je průšvih.

Plzeň není tak velké město...

Jenže já nejsem z Plzně. Nedělala bych to ve městě, odkud pocházím. Menší město je problém, tam se to okamžitě roznese.

Kdo z rodiny to o vás ví?

Sestra, maminka...

Co na to maminka říkala?

Té jsem to řekla hned. Je to nejbližší člověk, taky se s ničím nepáře. Řekla mi: "Je to tvůj boj. Nadšená nejsem, ale když vidím, jak to v životě chodí... Aspoň se budete mít dobře.“ Horší bylo, že se to dozvěděla i dcera.

Kdo jí to řekl?

Přišla na to loni, ve třinácti. Náhodou. Mám na internetu inzerát, ačkoliv s rozmazanou fotkou. Přestala chodit do školy, pak to z ní vylezlo. Byla strašně naštvaná, vynadala mi. Řekla jsem jí: "Nevím přesně, jak ti je, ale chápu to, vynadávej se. Dojeď si k babičce, klidně na týden, ve škole tě omluvím.“

Co ona na to?

Nakonec řekla, že mě má ráda. Ale nechce o tom mluvit, vím, že jedno jí to není. Myslím, že spolu máme výborný vztah. V jiných rodinách je násilí, pití a drogy, u nás ne.

Jenže neděláte nejslušnější práci. To nemáte výčitky?

Že mě někdo odsuzuje? Jsem normální máma, která se stará o rodinu, možná líp než leckterá jiná.

Gynekolog se stará

Co děláte přes den, když nepracujete?

Zdánlivě máte moře času, ale ráno v šest vstanu, udělám snídani, namaluju se, dojdu se psem, odvezu dceru do školy, pak jedu vyřídit úřady. Oficiálně podnikám. Mám klidný život, ale nesu za všechno zodpovědnost.

Kdosi zaklepe na dveře. "Klient?“ ptám se. Alena se podívá na hodiny na mobilu a zavrtí hlavou. "To bude přítel.“ Jde mu otevřít.

Vy máte přítele?

Vzala jsem si do hlavy, že si najdu chlapa, co se tím aspoň částečně bude živit taky. Kdybych si našla normálního mužského, časem by mu to silně vadilo. Nakonec jsem jednoho muže poznala a tušila jsem, že se k něčemu schyluje, řekla jsem mu to na rovinu.

Jak zareagoval?

Nejdřív dělal, že je zklamaný, pak přiznal: "Víš, já se kolem toho pohybuju taky.“

Máte na přítele po práci vůbec chuť?

To je úplně něco jiného. Přítel je láska. Máme spolu vztah, je to něco jiného než postel.

Alenin přítel se usadí s námi, zapálí si. "Nežárlíte na přítelkyni kvůli tomu, čím se živí?“ ptám se ho. "Žárlí,“ předběhne ho Alena. On potahuje z cigarety a přemýšlí: "To není žárlení, pokud muži přijdou, zaplatí, užijí si a jdou. Neříkám, že by mi to bylo jedno, chvílemi o tom přemýšlím. Ale v zásadě mi to nevadí. Přijde, zaplatí, odejde. City jsou jinde.“

Kolik si měsíčně vyděláte?

Pokud rychle potřebujete vydělat peníze, dá se vydělávat sto dvacet, sto padesát tisíc měsíčně. Ale to vydržíte maximálně tak čtvrt roku, pak je člověk odepsaný. Při těch čtyřech lidech denně, když odečtu náklady jako pronájem, telefony, inzeráty a ochranné pracovní pomůcky, se 50 až 60 tisíc udělat dá.

Stojí to za cenu rizika pohlavní nemoci?

Vyžaduju, aby zákazníci používali ochranu. Lidi v normálním životě jsou promiskuitní a nepoužívají ji, riziko je větší. Žloutenka se přenáší líbáním a to já neprovozuju.

Přece jen ten pocit, když jdete na HIV testy...

Na testy chodím, samozřejmě. Mám i svého gynekologa, který se stará. A stará se dobře, je to i v jeho zájmu. Protože je zároveň mým klientem.

Počkejte, mezi vašimi klienty je i gynekolog?

Budete se divit, ale jezdí za mnou celkem tři.