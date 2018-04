Zpověď opouštěné tanečnice: Pepa měl vědět, kde má rodinu

Máte smůlu na partnery?

Není to smůla. Beru to tak, že je to osud. Asi mám v životě něco pochopit, abych někam došla, a partneři, které jsem potkala, byli potřeba. Hlavně ten poslední. Díky němu mám Matýska.

Mají oba vaši bývalí manželé něco společného?

Narodili se ve stejném znamení. Oba jsou Blíženci. Nejvíc samozřejmě záleží na rodině a na výchově, ale i přesto, že jsou ve finále každý jiný, oba jdou do všeho naplno, srdcem. A to je jeden z hlavních rysů Blíženců.

Věříte horoskopům!

A také kartám a talismanům...

Které znamení se k vám hodí?

Já jsem Střelec a ti jsou životní optimisté. Navenek rozdávají "americké úsměvy" a bolístky uchovávají v sobě. Hodí se k nim Berani. Je ale pravda, že Střelce Blíženci velmi přitahují a zkraje spolu ve vztahu prožívají velkou euforii. Střelci rádi plní sny Blíženců, ale vztah nevydrží...

Takže si teď budete hledat Berana?

Že bych potkala mužskýho a jako první se ho zeptala, v jakém se narodil znamení? To ne. Pokud má přijít další Blíženec, do kterého se zamiluju, tak s tím nic neudělám. Když jiskra přeskočí, nebudu se s ním přece rozcházet jen proto, že je Blíženec, nebo třeba zase zpěvák.

Obě manželství zkrachovala brzy po svatbě. Zdá se, že papír bere vašim mužům svobodu.

Takhle to asi bylo s Danem. I když svatbu strašně chtěl, přišel papír a najednou měl pocit, že je svázaný a nic nemůže, ačkoliv se nedělo nic jiného než před svatbou. S Pepou to nebylo ani tak o manželství. Zlom nastal, když se nám narodilo dítě. A pro mě to byl šok.

Krize přišla nečekaně?

My jsme se prakticky nehádali. Já Pepovi důvěřovala, byl to pro mě chlap na svém místě. Pak jsme si domů přinesli Matýska a on najednou utíkal z domova.

Kvůli synovi jste na něj neměla čas?

Na to jsem si právě dávala pozor. Ale kojila jsem a chtě nechtě jsem musela být víc doma. A on chodil do společnosti sám.

A pak jste mu přišla na nevěru.

Já nic netušila! Přišel za mnou sám a řekl mi na rovinu, že má problém s naším vztahem a že si své pocity musí srovnat. Nechala jsem ho, myslela jsem si, že má jen nějaký splín, "své dny" a potřebuje si odpočinout. Koneckonců i já jsem měla v šestinedělí krizi. V té době nejezdil už moc domů a za nějakou dobu už mi na férovku řekl, že se zamiloval do Jovky.

Takže jste mu sbalila kufry?

Napřed jsem tomu vůbec nemohla uvěřit. Držíte v náručí čtyřměsíční dítě, partner vám bere váš společný sen a vy čekáte, že se vzpamatuje. Chtěla jsem vysvětlení, ale aby zůstal, to jsem ho neprosila. Je mu 43 let a je dospělej.

Vysvětlil vám příčiny krachu?

Podrobnosti si nechám pro sebe. Vysvětlil mi své pocity a důvody, které ženské nemohou jinak než vnímat jako nesmyslné. Ale potřeba chlapů je jiná, takže mi nezbylo než je vzít.

Nenáviděla jste ho?

Prošli jsme si hádkami i nenávistí. Ale kvůli synovi jsem se nakonec snažila o rozumnou dohodu.

Opustil vás kvůli vaší nejlepší kamarádce, která vám dokonce svědčila na svatbě.

Věděla o mně úplně všechno. Byly jsme spolu na dovolené, ještě loňské Vánoce a Silvestra jsme spolu slavily. Škoda, že sama nenašla sílu za mnou přijít a jen mě mlčky odstřihla. Pepa měl vědět, kde má rodinu a kde je jeho místo, ovšem kdyby ona nechtěla, měl by smůlu. Jenže s jeho přístupem by určitě stejně časem přišla jiná...

Po prázdninách se chcete vrátit na jeviště, kde se s oběma budete potkávat. To chce pevné nervy.

Já jsem nikomu neublížila a tancování mě opravdu hodně baví, takže si ho nenechám ničím zkazit. Holt to je riziko, když si najdete někoho z branže, že ho pak budete potkávat.

Šlo tuším o nejtěžší období ve vašem životě.

Určitě a bylo těžké všechno zvládnout tak, aby Matýsek nic nepocítil. Shodila jsem 28 kilo, které jsem nabrala v těhotenství, a teď mám ještě o tři kila míň než předtím. Jsem na dietě zvané rozvod.

Potřebovala jste pomoc psychologa nebo léky?

Ani jedno. Nehodlám polykat prášky nebo se opíjet. Jen párkrát jsem si vzala něco na spaní, když byl malý u mámy, protože jinak jsem k němu musela vstávat. Noci byly určitě nejhorší. Ale nakonec si stejně musíte sama znovu ujasnit hodnoty a k tomu vám žádné prášky nepomůžou.

Vzala jste si z obou vztahů nějaké ponaučení?

Rozhodně už bych nechtěla zadaného chlapa! Pro mě to byla první zkušenost a obrovská lekce. Pepa odcházel od Sabiny Laurinové a já tehdy nic nechápala. Teď už těžko uvěřím chlapovi, který mi bude tvrdit, jak jsem úžasná a jeho žena strašná. Pravda má vždycky dvě strany mince. Slýchám, že teď se mi stalo totéž, co já jsem udělala jeho předchozí partnerce. Mají pravdu. Dnes mám dítě jako ona a vím, že to pro ni bylo těžké. Jenže já tehdy nevnímala, že rozvracím rodinu, protože jsem Sabinu neznala a Pepovi jsem uvěřila. Jenže Jovka mě znala. Byla to má nejlepší kamarádka!

Sblížil vás podobný osud se Sabinou?

Se Sábou jsme vždycky vycházely, Valentýnka je úžasná holčička a je to Matýskova nevlastní sestra. Neměly jsme a nemáme spolu problém, navzájem se respektujeme.

Dovedete si představit, že Jovana porodí Matýskovi bratra?

Možné to je. (smích) Nevím, jak to Pepa má. Přála bych mu, aby už konečně našel svůj vnitřní klid, možná potom se vše srovná. Dnes vnímám jeho odcházení od rodin jako určitou nevyzrálost.

Kdyby se chtěl Pepa k vám vrátit, dala byste mu šanci?

Co bude za čas, to nevím. Teď samozřejmě ne. Udělala jsem za vším pomyslnou čáru a myslím si, že by to byla otázka času, než by se stalo něco podobného, ale nikdy neříkám nikdy. Máme spolu dítě a to hraje obrovskou roli.

Partnery si prý vybíráme podle otce. Tak schválně: jaký je váš otec?

S mámou jsou spolu 35 let, jsme tři sourozenci, pracoval jako slévač a vždycky se o nás staral. Byl to mámy první partner a bral si ji, když jí bylo 19 a čekala bráchu. Možná na tom výběru mužského podle otců něco bude, protože máma vypráví, jaký býval v mládí frajer. Ženský všude, kam se podíval. A i mně imponují muži, kteří mají charizma a image grázlíka, rebela. Ale nevěra? Ta se u nás doma neřešila. Hádky rodičů se točily jen kolem alkoholu. Dřív se totiž táta rád napil - a i v tom se vlastně nakonec shoduje s mými manželi, a zvlášť s tím druhým. (smích)

Kdy jste byla v životě nejšťastnější?

V jedenadvaceti, když jsem dostala po škole první práci v muzikálu Hrabě Monte Christo. Krásné byly obě svatby. Zvlášť při té první jsem si připadala jako opravdová princezna. A pak když se narodil Matýsek. Najednou je všechno jinak. Ze dne na den přestanete řešit nějaké to kilo navíc nebo jestli se na vás v divadle někdo špatně podíval...