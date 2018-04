Zpevněte se kosmetikou. Tipy pro péči o obličej i celé tělo

Obličej

Ztrácejí obrysy vaší tváře dřívější pevnost? Může za to ztráta kolagenu v podkoží. Pevná a pružná pleť je výsadou mládí. Jestliže pozorujete první vrásky a máte pocit, že dosavadní péče už na ně nestačí, je čas na změnu.

Také ochablá a povislá pleť kolem očí a čelistí mění výraz a upozorňuje na vyšší věk. Než se rozhodnete pro botox nebo dokonce pro operaci, tzv. facelift, vyměňte dosavadní přípravky za ty, které fungují jako vypínače. Obsahují přírodní výtažky chránící a probouzející kolagen v hlubších vrstvách pleti.

S jejich pravidelným používáním můžete začít kolem 30 let. Záleží na stavu vaší pleti, genetice, dosavadním životním stylu a jak pečlivě jste se chránili proti UVA záření.

Tělo

V zimě je pokožka zahalená pod svetry a kabáty, a mnohdy se k ní chováme, jako by neexistovala. Až se budete chtít ukázat v šatech, může vás zaskočit pohled na přesušenou a povadlou pokožku. Proto s jejím vylepšováním začněte teď.

Šupinatou a ochablou kůži vzpružíte například v sauně. Obruste nánosy starých buněk a pleť masírujte mořskou lufou. Střídáním teplot zlepšíte prokrvení kůže a přispějete k jejímu zpevnění.

Jestliže saunování není nic pro vás, zvládnete to samé doma ve sprše. Střídejte teplou a studenou vodu. Poté do pokožky celého těla vmasírujte zpevňující séra a mléka, a to krouživými pohyby, vždy směrem k srdci.